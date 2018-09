FRA BEDRE TIDER: I sin første sesong for Palermo spilte Haitam Aleesami mot Mohamed Salah og Roma i Serie A. Foto: STRINGER / REUTERS

Kaos i Aleesamis Palermo: 15 trenerbytter på tre år

Haitam Aleesami er en kandidat til å ta over landslagsplassen til en skadet Birger Meling, men profflivet i Italia er ikke bare en dans på roser for backen.

Landslagssjef Lars Lagerbäck må klare seg uten RBK-back Birger Meling i de kommende Nation League-kampene mot Slovenia og Bulgaria, og kanskje kan det være duket for en retur til troppen for Haitam Aleesami .

Hans forrige landskamp kom i september i fjor, da Tyskland høvlet over de norske herrene med sifrene 6–0.

Men i serien går ikke alt på skinner for Aleesami og hans Palermo.

Det ble nedrykk i vingbackens første sesong med klubben, og per dags dato, etter fem spilte kamper, ligger Palermo midt på tabellen i Serie B. Aleesami har vært involvert i de siste tre kampene for klubben (to seirer, ett tap).

Men på trenersiden går det enda mer opp og ned. Eller i hvert fall frem og tilbake.

Etter at Giuseppe Iachini og klubben skilte lag etter litt over to år i november 2015, har klubben byttet trener hele 15 ganger.

Aleesami ble selv signert sommeren 2016, da med Davide Ballardini som trener, og den norske backen har vært med på hele åtte trenerbytter på sine litt over to år i klubben.

De åtte trenerbyttene har involvert syv forskjellige trenere, og i det siste har Bruno Tedino og Roberto Stellone byttet på å lede laget. Førstnevnte var manager fra juni 2017 til april 2018, Stellone tok over stafettpinnen fra april til juni, Tedino var tilbake fra juni til september, og nå er det igjen Stellone som leder laget.

Hva er det egentlig som skjer i Palermo? På anbefaling fra Viasat-kommentator Rolf Otto Eriksen har VG tatt en prat med Palermo-supporter Christian Ruud-Venneraasen, som selv driver podkasten Divin Codino om italiensk fotball.

Han forklarer byttingen mellom Tedino og Stellone som en følge av regelverket i Italia.

– Selv om man får sparken, er man fortsatt ansatt i klubben. Stellone ga seg i sommer fordi han håpet å ta over en Serie A-klubb, noe han ikke klarte, men han beholdt fortsatt kontrakten med Palermo i tilfelle. Og da Tedino sin avgang skjedde, så var det naturlig at Stellone tok over igjen. Klubben har ikke råd til en tredje trener på lønningslisten, sier han.

Han forteller at Palermo er blant klubbene som historisk sett har hyppige trenerutskiftninger, og legger blant annet skylden på eier Maurizio Zamparini.

Han er omtalt som en av verdens «verste» klubbeiere» , men også medienes dekning av italiensk fotball får skyld.

– Bortsett fra Juventus og Milano-klubbene, er det nesten ingen italienske klubber som får dekning i riksmediene i Italia. Dermed må de mindre klubbene ofte skape sine egne overskrifter får å skape blest rundt klubben. Det er en tankegang om at all PR er god PR, forklarer Ruud-Venneraasen.

Palermo-supporteren tror ikke trenerbyttene har så mye å si for Aleesami, men peker på at det er verre for nordmannen at han er på utgående kontrakt. I starten av sesongen var Aleesami ute i kulden fordi klubben ønsket å selge ham, forteller Ruud-Venneraasen, uten at de klarte det.

– Det blir veldig spennende å se hva som skjer i januar. Hvis Aleesami ikke er villig til å skrive under ny kontrakt, kan klubben komme til å gjøre hva som helst for å få en slant tilbake for ham. Enten la ham gå billig eller la ham gå gratis for å terminere lønnskostnaden, sier han.