SNAKKET OM BOKEN: Nils Arne Eggen snakket om boken «Nils Arne» på presentasjonen av Aschehougs høstliste i slutten av august. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Eggen ble avvist: – Den største skampletten i Rosenborgs historie

FOTBALL 2018-10-02T20:32:34Z

Nils Arne Eggen ville inn igjen som Rosenborg-trener vinteren 2010. Men skal ha blitt møtt med en iskald skulder på Lerkendal – og blitt rasende. I den nye boken «Nils Arne» kaller forfatter Otto Ulseth episoden for «antagelig den største skampletten i Rosenborgs historie».

Ulseth har skrevet boken i samarbeid med den nå 77 år gamle trenerlegenden. Eggen står bak forordet.

– Jeg kjenner ikke til noen større skamplett enn «massakren» på Nils Arne, sier Otto Ulseth til VG. Fredag presenteres den nye boken i Oslo.

Klubblokalene ved Lerkendal rystet i grunnvollene i januar 2010. Ifølge Ulseth fikk ikke Nils Arne Eggen en gang kontakt med den daværende RBK-ledelsen for å presentere sitt ønske om å ta over igjen laget. Trener Erik Hamrén hadde to måneder tidligere blitt svensk landslagstrener.

– 14. januar møtte Nils Arne Eggen himself opp på Brakka for å se om det var noen der som ville snakke med ham. Sesongen burde være i gang. Han møtte bare Trond Alstad, og fikk beskjed om at klubben mente at Nils Arne Eggen ikke var riktig mann som trener i Rosenborg, verken på lang eller kort sikt. Det gikk inn på ham. Han ble fortalt av omgivelsene at det var absurd, og han så det selv også, men det gikk ikke bare inn i hodet på ham, der han kunne dekode galskapen. Det satte seg i magen også, heter det i boken.

Her kan du se VGTVs store intervju med Nils Arne Eggen fra 2013:

Trond Alstad – nå organisasjonssjef i Rosenborg – bekrefter til VG at han ga Eggen denne beskjeden. Den skal ha utløst et voldsomt raseri hos den 69 år gamle Eggen.

– Vi hadde et slagkraftig styre og gruppen som jobbet med denne saken og innstilte til styret var Erik Hoftun, Nils Skutle og meg. Erik visste hva han drev med og Nils hadde svært lang erfaring, sier Alstad.

Men Ulseth sier at hans undersøkelser viser at Skutle ikke kan holdes ansvarlig for beslutningen. Selv sier den mangeårige daglige lederen til VG at han ikke husker å ha vært direkte involvert i treneransettelser etter Per-Mathias Høgmo ble hentet til RBK i 2005.

– Det var styrets ansvar, sier Skutle til VG. Ulseth henger i boken ansvaret på sportslig leder Hoftun og nåværende fotballpresident Terje Svendsen – sistnevnte var styreleder.

Svendsen hadde onsdag kveld ikke mulighet til å kommentere boken. Hoftun svarte ikke på VGs henvendelser.

Trond Alstad svarer slik på påstanden om at han har vært med på å begå «den største skampletten i Rosenborgs historie»:

– Det får Otto Ulseth fritt mene. Han benytter seg av ytringsfriheten, men jeg vet ikke hvor godt han har gransket denne saken.

Nils Arne Eggen kom likevel tilbake som Rosenborg-trener i 2010. Hamrén ledet både Sverige og Rosenborg frem til i slutten av mai. Så tok Eggen over laget for siste gang. I boken blir det satt i sammenheng med at klubben ikke klarte å kjøpe Jan Jönsson fri fra Stabæk.

– Det viser hvilken respekt vi hadde for Nils Arne Eggen også den gangen. Det er ingen i Rosenborg som setter spørsmålstegn ved hans store betydning for klubben, kommenterer Trond Alstad.

Men etter seriegull og deltagelse i UEFA-cupens gruppespill var det slutt for Nils Arne Eggen. 16. desember 2010 ledet han RBK for aller siste gang i 2–0-tapet for Aris Thessaloniki. Svenske Jönsson tok over, men klarte i løpet av to sesonger ikke å føre seiersvante RBK til noe annet enn skuffende bronsemedaljer.

– 69 år gammel følte han seg mye mindre ferdig enn forrige gang han sluttet, som 61-åring i 2002. Denne gang var han ikke ønsket med videre. Det var pussig, men han prøvde å undertrykke irritasjonen, står det i boken, som har blitt skrevet etter samtaler mellom Ulseth og Eggen.

Otto Ulseth har både trent Tromsø og vært Egil Olsens assistent på det irakiske landslaget. I tillegg til å være både sportsredaktør i Adresseavisen og journalist i blant annet Dagbladet gjennom Eggens lange karriere på topplan.