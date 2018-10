Mourinho filleristet av Scholes - pepet av banen etter ny kamp uten seier

(Manchester United – Valencia 0-0) José Mourinho og Manchester United står med fire kamper uten seier etter 0-0 mot Valencia. At portugiseren i det hele tatt var på sidelinjen mot spanjolene, forbauser klubblegende Paul Scholes.

– Jeg er overrasket over at han overlevde lørdagens tap mot West Ham. Prestasjonen var rett og slett så dårlig. Ikke i nærheten av det der burde være, uttalte Paul Scholes på BT Sport før kampen, ifølge BBC.

Den tidligere midtbanegeneralen, som vant Champions League med Manchester United to ganger (1999 og 2008), er ingen fan av hvordan José Mourinho ordlegger seg.

– Han er alltid på hugget mot egne spillere, og også mot de over ham med tanke på at han ikke får det han vil... Munnen hans virker å være ute av kontroll, og det er rett og slett flaut for klubben, mener klubblegenden.

Til Valencia-kampen kom laget med tre strake kamper uten seier (1–1 mot Wolves i ligaen, ligacupexit mot Derby etter straffer og 1–3-tap for West Ham i ligaen) og uten å ha vunnet på hjemmebane siden serieåpningen mot Leicester.

Etter Champions League-oppgjøret mot Valencia er det ikke grunn til voldsom optimisme på Old Trafford. Oppgjøret endte nemlig med 0–0, og ifølge Opta er det første gang at Mourinho i løpet av sin managerkarriere har gått fire kamper på eget gress uten seier.

– I den situasjonen United er i nå, er det rett og slett ikke godt nok, konstaterte TV2-kommentator Øyvind Alsaker ved kampslutt mens hjemmelaget ble pepet av banen..

– Nå får vi se hva som ser videre, la kommentatoren til, mens Brede Hangeland for samme kanal mente at det var «godt nok til å halte videre i manager-stolen».

Selv føler José Mourinho at laget gjorde nok til å vinne.

– Jeg er skuffet fordi jeg mener prestasjonen var god nok til å vinne, men jeg aksepterer resultatet. Vi hadde ikke mange sjanser, men noen. Jeg visste at det ikke kom til å bli pent, men vi gjorde nok til å kunne vinne, sier Mourinho.

– Etter et par dårlige resultater er det normalt at selvtilliten daler. Jeg krevde innsats, men spesielle kvaliteter kan man ikke kreve når man ikke har det. Man kan kreve innsats, og jeg synes de leverte det, fortsetter portugiseren, og synes det er normalt at egne spillere ikke har all verdens med selvtillit etter klubbens formsvikt.

Selve kampen var ikke særlig sjanserik. Etter en rimelig tam førsteomgang der bortelaget virket mest på hugget, tok Manchester United mer og mer over kampen i den andre omgangen, men det uten å få nettkjenning.

Marcus Rashford var ikke langt unna med sitt frispark på oversiden av tverrliggeren, men det var også det nærmeste noen av de to lagene kom mål. Dermed endte det målløst.

Kanskje ikke et uventet resultat. Ifølge The Times-journalist Bill Edgar har det gått slik for Manchester United mot lag fra Valencia-regionen siden år 2000:

Tidligere Premier League-proff og nå BBC-ekspert Dion Dublin er ikke nådig mot De røde djevlene.

– Jeg forventet ikke en slik forestilling i det hele tatt. Det var 70 minutter med det Manchester United-laget vi har blitt vant til å se denne sesongen. Jeg så på spillerne ved full tid, og de så ikke ut. De var ikke samlet og det var ingen anger. Jeg har lyst til å se litt anger, kommenterte han for BBC Radio.

Tidligere på kvelden slo Juventus Young Boys 3–0. Italienerne, som er Manchester Uniteds neste motstander, topper gruppen med full pott etter to kamper.

Manchester United er nummer to i gruppen med fire poeng, Valencia har ett mens Young Boys har null.

Paulo Dybala, som var i fyr og flammer mot Young Boys, venter i neste kamp for United:

