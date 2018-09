Gikk fra syndebukk til helt: – Jeg var langt nede

NADDERUD (VG) (Stabæk – Sandefjord 3–3) Stabæk fikk ikke de tre poengene de sårt trengte i dramaet på Nadderud. Men for Franck Boli var det en personlig seier at klubben i det minste sikret seg ett poeng.

For de siste ti minuttene ble en seanse av de sjeldne på Nadderud. Etter at Sandefjord hadde gått opp i 2–3, fikk hjemmelaget straffe etter at Ohi Omoijuanfo ble dratt i trøya av Marc Vales inne i 16-meteren. Straffen sendte Franck Boli rett i nevene til Holmen Johansen. Så skulle til slutt Boli bli den store helten likevel – åtte minutter på overtid.

– Denne kampen var «crazy». Jeg fikk ikke med meg noe som helst da vi utlignet, jeg lå på bakken under alle sammen, sier en litt fortumlet tomålsscorer til VG etter kampen.

Han forteller om dramatiske minutter mot slutten av kampen.

– Etter jeg bommet på straffen var jeg langt nede. Men gutta kom bort til meg og «pushet» meg opp igjen. Det var viktig.

– Å score helt på slutten da var en fantastisk lettelse. Det var ikke det peneste målet mitt, men ett av de viktigste.

Likevel var det et skår i gleden.

– Det føles ikke som en seier selv om vi scoret sent. Vi burde vunnet denne kampen.

Berg omfavner ett poeng

Henning Berg, som feiret sin 49-årsdag med en dramatisk kamp, klarte ikke helt bestemme seg for hva han satt igjen med.

– Det første jeg tenker er at ett poeng er bedre enn null.

– Samtidig er vel dette to poeng tapt som kan bli utslagsgivende når sesongen er over?

– Nja, jeg tror vi fort kan finne ut at dette ene poenget kan ha vært svært viktig jeg, svarer han med et lurt smil når han møter VG.

– Likevel er nok dette en kamp mange hadde forventet vi skulle ta tre poeng i. Og vi har nok sjanser til å vinne denne kampen. Sandefjord har vel to og en halv og scorer på tre, sukker han.

Stabæk kunne for alvor tatt steget ut av nedrykksstriden med seier, men blir i stedet fortsatt liggende på kvalik-plass med 19 poeng. Treneren ser ikke på det sånn.

– Det var ingen som regnet med vi skulle ta poeng borte mot Rosenborg, og mange tvilte kanskje på at vi skulle vinne hjemme mot Molde også. Sånn er fotballen bare.

– De spiller skittent

Deler av Stabæk-fansen løp inn på banen da utligningen kom dypt inn i overtiden. Sandefjord-benken ble nærmest stormet av enkelte supportere som ville feire målet foran bortelagets spillere og trenere. Det haglet meldinger fra tribunen da Sandefjord drøyet tid mot slutten av kampen. Det kan «Ohi» forstå.

– De spiller skittent. De har jo en spansk trener, og det er noe spansk over hva de gjør også.

Spissen trekker fram særlig ett eksempel:

– Han spanske midtstopperen deres kom bort til meg og sa at det var karma da vi bommet på straffen. Jeg svarte at «vi får se». Så karmaen slo tilbake på dem, sier han lurt.

Cifuentes: – Stolt av dem

Den spanske treneren ville ikke snakke så mye om hva Ohi mener og var først og fremst opptatt av å fortelle hvor fornøyd han var med laget.

– Jeg kunne ikke bedt om mer innsats fra dem. De stiller seg bak alt jeg gjør, og det er absolutt ingen i garderoben som har gitt opp. Jeg er veldig stolte av dem.

Han fnyser bort kritikken fra eksperter som mener Sandefjord allerede har rykket ned.

– Det finnes kun én person som vet hvor mye de spillerne kan, og det meg. Vi har fortsatt troen på at vi kan klare oss.

Slik var kampen:

1–0 kom tidlig da Jeppe Moe stakk avgårde i feltet etter en dødball og fikk sklidd gjennom Moussa Njie. Han tuppet enkelt inn åpningsmålet. Men Sandefjord utlignet etter 32 minutter ved «Rufo» Alcaraz - spanjolen vendte nydelig vekk Hernandez og la ballen i korthjørnet til 1–1.

Sandefjord snudde kampen da Mohamed Fellah fyrte av i stolpen og satte sin egen retur opp i nettaket. Men ledelsen varte ikke lenge. For Franck Boli gjorde ingen feil da han kom alene med Holmen Johansen i Sandefjord-buret 15 minutter senere.

Innbytter Storbæk satte 2–3 på vakkert vis på et frispark for Sandefjord ti minutter før slutt. Så fikk Stabæk straffespark fem minutter før full tid. Boli fikk ansvaret, men Sandefjords burvokter reddet.

Han skulle dog reise seg igjen. For åtte minutter inn i den tillagte tiden på fem minutter, stanget han inn 3–3 på bakre stolpe til enorm jubel på Nadderud.

Sandefjord ligger dermed fortsatt helt nederst med 12 poeng og sju poeng opp til kvalik-plassen til Stabæk.