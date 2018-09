Svensk kalddusj på overtid i Nations League-åpningen: - Vi er tilbake på jorden

FOTBALL 2018-09-10T20:44:04Z

(Sverige – Tyrkia 2–3, Portugal - Italia 1–0) Janne Andersson gikk mot en drømmestart i Nations League mot Tyrkia, men to sene baklengsmål spolerte kvelden for svenskene.

Publisert: 10.09.18 22:44 Oppdatert: 10.09.18 23:33

For de blå og gule ledet 2–1 med kun to minutter igjen på klokken. Så ble kvelden kun «tråkig» for svenskene, takket være Emre Akbaba.

88 minutter: Vakker flikk fra en feilvendt Cenk Tosun til Akbaba i feltet, og Galatasaray-spisset utlignet fra kloss hold til 2–2.

90+2 minutter: Serdar Guler la inn fra kanten og Akbaba stusset ballen vakkert i lengste hjørne.

– Det jeg er mest skuffet over er at vi spiller veldig kunstig på slutten. Vi slipper dem inn i kampen, og det var vi ikke gjort på lenge, sa Sveriges Sebastian Larsson til svensk TV 4.

– Vi er tilbake på jorden. Bare fordi vi gjorde et bra VM, så betyr det ikke at man vinner fotballkamper i fremtiden, fortsatte Larsson.

Dermed ble det tap for Sverige i åpningskampen i Nations League, gruppe 2, divisjon B.

Usikker på hvordan Nation League fungerer? Her får du opplegget forklart!

Naboene i øst ligger dermed på sisteplass med null poeng etter én kamp, i gruppe med Russland og Tyrkia. Sistnevnte har én kamp mer spilt enn svenskene ettersom de tapte 1–2 mot Russland på hjemmebane i åpningskampen.

Det til tross for at Svenskene så ut til å ha stålkontroll på oppgjøret like etter pause.

Både Isaac Thelin og Viktor Claesson har knivet om spissplassen på det svenske laget, men mot Tyrkia hadde Janne Andersson funnet plass til begge angriperne i startoppstillingen, Thelin på topp og Claesson på venstre ving.

Etter 34 minutter sendte Thelin Sverige i ledelsen etter først å ha stanget ballen i stolpen før han selv in returen til 1–0. Målet var hans første på landslaget siden 25. mars 2017, ifølge Aftonbladet .

Og da Viktor Claesson hamret ballen i krysset fra 20 meter etter 49 minutter trodde de fleste at svenskene hadde avgjort på hjemmebane mot lamslåtte tyrkere med 2–0.

Mer feil kunne man ikke tatt. To minutter senere slo Tyrkia tilbake ved Hakan Çalhanoglu. AC Milan-spilleren skjøt forbi Mikael Lustig og inn ved lengste stolpe, og plutselig var gjestene tilbake i oppgjøret med sin 1–2-scoring.

– Det er små detaljer og vi er ikke helt der. Det er utrolig, utrolig surt. De får et mål (rett etter at Sverige scoret), og det var psykologisk viktig for dem. Det er vanvittig kjipt akkurat nå, sa målscorer Thelin til TV 4, som var langt nede etter kampen.

Så raknet det fullstendig på svenskene på tampen.

Portugal overvant Italia

I Portugal vant hjemmelaget 1–0 over Italia og sikret sin andre seier på like mange kamper i Nations League-åpningen. Sevilla-spissen André Silva, som forrige sesong slet i nettopp Italia, scoret det eneste målet, på sin tidligere lagkamerat Gianluigi Donnarumma.

Italia har på sin side fått en skuffende åpning under sin nye trener Roberto Mancini, og står med ett poeng på to kamper etter 1–1 mot Polen forrige uke.

Cristiano Ronaldo spilte for øvrig ikke for hjemmelaget, han har fått fritak for å fokusere på å finne seg til rette i sin nye klubb Juventus.

På VG Lives resultattjeneste kan du se alle resultatene fra mandagens Nations League-kamper .