NÅDELØS: Jamie Carragher mener Manchester United-manager José Mourinho har mistet tilliten til spillerne. Foto: Reuters / AFP

Carragher langer ut mot Mourinho: – Enorme problemer

FOTBALL 2018-10-02T13:34:11Z

Fotballekspert og tidligere Liverpool-profil Jamie Carragher (40) mener Manchester United-manager José Mourinho (55) har mistet tilliten til spillerne sine – igjen.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 02.10.18 15:34

– Prestasjonene i de to siste kampene (ligacup-exit mot Derby og 3–1-tap mot West Ham) er ikke langt unna en skam. Alle lag vil ha én eller to slike kamper i løpet av en sesong, hvor man stiller spørsmål ved lagets innstilling og arbeidsmoral. Men det skjer bare én eller to ganger per sesong. Nå har vi sett dette tre eller fire ganger på ti kamper under Mourinho. Det er bekymringsfullt, sier Carragher under sin Manchester United -analyse i Sky Sports-programmet Monday Night Football.

Mourinho har et stort press på seg før tirsdagens Champions League-kamp mot Valencia. Spekulasjonene om mulige erstattere, som Zinédine Zidane, har begynt å gå, og angivelig skal flere innad i klubben forvente at portugiseren snart er ferdig.

– Mistet garderoben

Dermed snakkes det gjerne om «Mourinhos tredje sesong», der det ofte har vist seg å gå galt for den berømte manageren, både i Chelsea og Real Madrid.

– Han har mistet garderoben. Det er ikke rakettforskning, det er ikke så kontroversielt å si det. Problemet med det er at det er tredje gang det har skjedd med ham. Det skjedde i Real Madrid med Iker Casillas og Sergio Ramos, det skjedde i Chelsea med Eden Hazard og andre spillere, og nå er det snakk om en opprørsgruppe ledet av Paul Pogba. Det er ingen tvil om at det er enorme problemer der, sier Carragher.

Han viser til en statistikk fra helgens Premier League-runde som avslører at Manchester United-spillerne la ned færrest sprinter av samtlige lag, med kun 58 stykker. Nest svakest var Wolverhampton med 77.

– Det er et enormt gap. Det er et stort problem. Og de lå under veldig tidlig i kampen mot West Ham. Man løper vanligvis mer når man ligger under, spesielt så tidlig. Du burde jage kampen. Dette holder ikke, lyder dommen fra Carragher.

Han nevner også en samtale han hadde med Mourinho etter at portugiseren hadde fått sparken i Chelsea, der han fortalte at hans største lærdom fra jobben var at han ikke burde peke ut enkeltspillere og kritisere dem foran resten av laget.

– Men det virker som han har gått tilbake til det nå ved å frata Pogba rollen som visekaptein foran hele gruppen. Spillerne ønsker ikke det nå. Derfor har han mistet garderoben, og det er ikke første gang.

VGs tips: Uavgjort

Tirsdag kveld får Mourinho en mulighet til å roe ned stormen rundt klubben når Valencia kommer på besøk til Old Trafford i Champions League. Han må klare seg uten Marcos Rojo, Ashley Young, Ander Herrera og Jesse Lingard, som alle er ute med skade, i tillegg til at underpresterende Alexis Sánchez trolig fortsatt er ute i kulden.

Valencia stiller med full tropp bortsett fra Santi Mina. De åpnet gruppespillet med 2–0-tap hjemme mot Juventus, til tross for at de lenge spilte med én mann mer. I La Liga har de vært solide defensivt, med kun ett baklengsmål på de fire siste kampene, men tannløse offensivt, noe som har resultert i kun én seier på syv runder (1–5–1). Den kom imidlertid i helgen, borte mot Real Sociedad, så formen kan være på vei opp.

Vi anbefaler et uavgjort-spill til 3,50 i odds. Kampen vises på TV 2 Sport 1. Spillestopp er klokken 20.55.