Her er fasiten, Lagerbäck: 24 minutters spill i andre omgang

FOTBALL 2018-09-10T07:46:20Z

SOFIA (VG) Ballen var bare i spill i mindre enn halvparten av tiden i andre omgang av Bulgaria-Norge. Lars Lagerbäck vil ha effektiv spilletid i fotball - og tapet for Bulgaria gir landslagssjefen et godt argument.

Publisert: 10.09.18 09:46

Landslagssjefen var irritert over at tiden rant ut i skadesituasjoner og trege utspark etter Bulgaria fikk vinnermålet. VG har brukt stoppeklokken på andre omgang og fant ut følgende:

Ballen var bare i spill i omtrent 24 av de drøye 50 minuttene andre omgang varte (45 minutter + 5 minutter ekstra tid). Med forbehold om at vårt tall ikke er helt nøyaktig – ettersom TV-produksjonen ikke alltid viser spillets gang.

Men det er nok til å fastslå at det ble spilt i omtrent 48 prosent av spilletiden etter pause. Til sammenligning var ballen i spill i 59 prosent av tiden i sommerens Russland-VM, ifølge FIFA .

Ble stresset

– Jeg er definitivt for å innføre to ganger 30 minutter effektiv tid. Jeg gjetter at ballen bare var i spill i mer enn 20 minutter i 2. omgang. Det stresser våre spillere også. Vi må spille vårt spill og ikke bli frustrerte og overambisiøse, sier Lagerbäck - som altså ikke tok mye feil i sin antagelse rett etter kampen.

Hvis FIFA hadde gjort som landslagssjefen sier, ville altså spilletiden i denne omgangen økt fra 24 til 30 minutter. Det tilsvarer hele 25 prosent mer.

I intervjusonen fikk flere av de norske spillerne spørsmål om bulgarernes drøying av tid, selv om det også skal sies at Norge også brukte mye tid ved nesten hvert eneste offensive innkast.

– Selvfølgelig er det litt provoserende spesielt når du jager et mål og har en følelse av at det er litt ufortjent. Sånn er det på dette nivået i fotball. Du må score på sjansene dine, og vi visste på forhånd at de var gode til å provosere, sier Håvard Nordtveit, som ble utvist for første norske herrelandslagsspiller på ti år da han viste knotter i en duell bare minutter før slutt.

Men han tror også de norske spillerne ville utnyttet situasjonene til å få tiden til å gå dersom laget hadde ledet 1–0 på Ullevaal.

– De er veldig smarte. Det er ikke slik vi nordmenn spiller fotball, vi spiller med hjertet og med bena på bakken. Det er det jeg vil si, sier Bjørn Maars Johnsen om bulgarerne.