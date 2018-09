Johansen-dobbel fikset drømmestart i Nations League – nektet å svare for feiringen

FOTBALL 2018-09-06T20:35:41Z

ULLEVAAL (VG) (Norge–Kypros 2–0) Han har vært ute i kulden i Premier League, men i Nations League-åpningen med landslaget var kaptein Stefan Johansen (27) brennhet.

Publisert: 06.09.18 22:35 Oppdatert: 06.09.18 22:59

Kapteinens plass i laget til Lars Lagerbäck var blant de store samtaleemnene før oppgjøret. For mens Johansen har sittet på benken i Premier League har utfordrer Iver Fossum vist god form i tyske Hannover – noe landslagstreneren også bemerket i dagene ilddåpen i UEFAs nye turnering.

Norge – Kypros 2-0 (2-0) Ullevaal stadion 6172 tilskuere Mål: 1-0 Stefan Johansen (20), 2-0 Johansen (42). Dommer: István Kovács, Romania. Gult kort: Kostas Laifis (41), Giorgos Efrem (85), Kypros, Omar Elabdellaoui (44), Norge. Lagene: Norge (4-4-2): Rune Almenning Jarstein – Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Kristoffer Ajer, Birger Meling – Stefan Johansen (Iver Fossum fra 72.), Markus Henriksen, Sander Berge (Ole Selnæs fra 69.), Mohamed Elyounoussi – Joshua King (Tarik Elyounoussi fra 89.), Bjørn Maars Johnsen. Ubenyttede reserver: Ørjan H. Nyland, Sten Grytebust – Tore Reginiussen, Sigurd Rosted, Alexander Sørloth, Fredrik Midtsjø, Jonas Svensson, Martin Linnes, Martin Ødegaard. Kypros (5-4-1): Urko Pardo – Jason Demetriou, Ioannis Kousoulos, Giorgos Merkis, Kostas Laifis, Giorgos Vasiliou (Giorgos Efrem fra 46.) – Fotis Papoulis, Kharalambos Kyriakou (Grigoris Kastanos fra 77.), Kostakis Artymatas, Renato Margaça (Nikolas Ioannou fra 82.) – Pieros Sotiriou.

Men Johansen beholdt sjefens tillit – og utnyttet den til det fulle med to scoringer før pause.

– Jeg lar ikke slikt påvirke meg. Folk får få mene hva de vil. Jeg følte jeg svarte på tiltale i dag, sier dagens store mann til TV 2.

I 21. minutt avleverte han en ball til Omar Elabdellaoui, satte på turboen mot bakrom, fikk ballen tilbake og plasserte den med venstrefoten – via Kypros-keeperens fot – i nettaket foran den tomme VG-svingen på glisne Ullevaal stadion.













1 av 5 CAPTAIN FANTASTIC: Stefan Johansen tok ansvar med kapteinsbindet rundt armen. Her har han scoret sitt første av to mål mot Kypros. Bjørn S. Delebekk, VG

Kryptisk om feiring

Etter Joshua Kings «hysje-feiring» i forrige landskamp mot Panama var det Fulham-spillerens tur til å sende en beskjed til kritikerne; Johansen feiret sitt tredje landslagsmål – i sin kamp nummer 42 for Norge – ved å stikke fingrene i øret:

– Dere får tolke det som dere vil, sier Johansen.

Hans Norge-mål nummer fem var like rundt hjørnet – og minst like frekt som feiringen av det første. Sammen med venstrebente Moi Elyounoussi stilte han seg opp til å skyte frispark: Urko Pardo forlot keeperhjørnet sitt fordi han forventet et skudd over muren, mens Johansen plasserte ballen kontrollert i det åpne hjørnet.

Denne gangen feiret han ved å skli på knærne. Han sklir trolig også inn i Lagerbäcks førstelagsplaner i overskuelig fremtid.

– Jeg ventet ikke at han skulle score to mål, men jeg klager ikke på det. Stefan er en veldig solid spiller, sier Lars Lagerbäck til TV 2.



Få tilskuere

Forestillingen mot kypriotene – spesielt i første omgang – hadde fortjent flere enn de 6172 tilskuerne som møtte opp, for det svingte ofte av det norske angrepsspillet.

– Resultatet er det viktigste. Jeg er glad vi fikser det. Null baklengs og tre poeng er godkjent, sier Lagerbäck.

I hovedrollene: Johansen, selvfølgelig, men også en heltent Joshua King som med rappe føtter og en kraftfull kropp skapte mye hodebry for gjestene, mens spisspartner Bjørn Maars Johnsen utfylte ham godt som urokkelig oppspillspunkt med imponerende arbeidskapasitet.

Det ble roligere etter pause. King og «Moi» kunne sørget for et mer spektakulært resultat, men det lignet totalt sett en prestasjon i god Lagerbäck-ånd: Farlige dødballer, bakromstrussel, et velorganisert lag og kun to målsjanser imot.

Den svenske veteranen har nå ledet Norge til fem strake seirer mot Australia, Albania, Island, Panama og nå Kypros. Det har ikke skjedd siden september 2009 – mai 2010 under Egil «Drillo» Olsen.

PS! Bulgaria slo Slovenia 2–1 på bortebane i den andre kampen. Norge møter Bulgaria i Sofia søndag.