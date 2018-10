UVENNER?: Lionel Messi og Gerard Piqué, her på Barcelona-trening i august, skal angivelig være i konflikt, ifølge spansk TV. Foto: PAU BARRENA / AFP

Spansk TV: Messi i heftig konflikt med Piqué

FOTBALL 2018-10-03T14:32:50Z

Barcelonas superstjerne Lionel Messi (31) skal ha havnet på kant med sin lagkamerat Gerard Piqué (31).

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 03.10.18 16:32 Oppdatert: 03.10.18 17:35

Barcelona har på ingen måte fått en fredelig inngang til den viktige bortekampen mot Tottenham i Champions League onsdag kveld. Katalanerne har kun tatt to poeng på de tre siste seriekampene, mot Girona, Leganés og Athletic Bilbao, og nå rapporteres det om svært dårlig stemning innad i den stjernespekkede garderoben.

Ifølge det berømte TV-programmet El Chiringuito , der profilerte spanske fotballjournalister hver kveld debatterer siste nytt, skal Lionel Messis forhold til lagkamerat Gerard Piqué nemlig ha falt sammen i det siste.

– Jeg kan fortelle at forholdet mellom Messi og Piqué har kollapset fullstendig, sier journalisten Eduardo Inda.

Se høydepunktene fra helgens Barcelona-skrell:

Mener Messi ikke stiller opp

Han hevder at Piqué skal være misfornøyd med at Messi, som har tatt over kapteinsbindet i Barcelona på fulltid etter at Andrés Iniesta forlot klubben, ikke uttaler seg i større grad til mediene når laget er i sportslig motgang.

– Han føler at Messi bare uttaler seg når han er utenfor Europa, med det argentinske landslaget, og er kritisk til at Messi ikke stiller opp når det går dårlig, sier han.

Piqué skal blant annet ha konfrontert Messi i etterkant av helgens 1–1-kamp mot Athletic Bilbao, men da skal argentineren ha svart med en kraftsalve mot sin lagkamerat.

– Han legger skylden på forsvaret for de dårlige resultatene og fortalte Piqué at de slipper inn for mange mål. Han har gjort det klart overfor Piqué at han mener forsvaret ikke gjør jobben sin, hevder Inda.

Her raser Messi mot dommeren etter helgens poengtap:

Dermed vil alle blikk og hilsener mellom de to Barcelona-profilene bli fulgt med lupe onsdag kveld, når Tottenham tar imot stjernegalleriet til Ernesto Valverde.

Spurs er rammet av en skadebølge og mangler Dele Alli, Christian Eriksen, Jan Vertonghen, Mousa Dembélé og Serge Aurier til storkampen. De har imidlertid vist stigende form i det siste, med to strake Premier League-seirer og avansement i ligacupen mot Watford.

Barcelona er mindre skadeplaget, men mangler en viktig midtstopper i suspenderte Samuel Umtiti. I tillegg er høyreback Sergi Roberto ute med skade. Formen i det siste har, som nevnt, vært bekymringsfull, med kun to poeng på tre kamper mot overkommelig motstand.

Vi anbefaler et uavgjort-spill til 3,70 i odds. Kampen vises på TV 2 Sport 1. Spillestopp er klokken 20.55.