VELKOMMEN TILBAKE: En lykkelig Alex Ferguson mottar hyllesten på Old Trafford. Foto: ANDREW YATES / X03469

Alex Ferguson jubler på Old Trafford: – Det er godt å være tilbake

FOTBALL 2018-09-22T14:10:43Z

(Manchester United-Wolverhampton 1–1, kampen pågår) Med et stort smil inntok Sir Alex Ferguson Old Trafford for første gang etter hjerneblødningen 5. mai. Han fikk raskt noe å juble for.

Publisert: 22.09.18 16:10 Oppdatert: 22.09.18 17:14

Fred scoret sitt første mål for United etter 17 minutter - etter en genial pasning fra formsterke Paul Pogba. Wolverhampton var nærmest i starten. David De Gea vartet opp med en fantomredning på corner-headingen til Willy Boly og en flott benparade på skuddet til Raul Jimenez.

Etter pause utlignet Joao Moutinho fortjent for Wolves med en perfekt avslutning fra 18 meter - etter å ha blitt satt opp av Jimenez.

– Det har åpenbart vært en lang reise, men jeg gjør fremskritt. Jeg gjør det sønnen min og legene forteller meg. Det er lenge siden sist, men det er godt å være tilbake. Jeg håper bare vi tar seieren i dag, sier Ferguson til Manchester Uniteds TV-kanal. Han er tydelig både glad og rørt.

Stadion eksploderte i applaus da managerlegenden inntok tribunen noen minutter før kampstart. Ferguson likte helt tydelig oppmerksomheten. Han så svært godt ut kledd i dress og slips. Han strakte begge hendene over hodet, klappet med og smilte som han skulle vunnet et nytt gull i Premier League .

Før Alex Ferguson tok plass ved siden av kona Cathy mens applausen fortsatte i over et minutt.

Manchester United publiserte tidligere lørdag et bilde på sitt nettsted av Ferguson på vei inn på stadion før hjemmemøtet med Wolverhampton.

– Den fantastiske nyheten er at Sir Alex Ferguson har ankommet Old Trafford for å se dagens kamp mot Wolverhampton, skrev klubben.

76-åringens Old Trafford-comeback før kampstart ble et stort høydepunkt på et forventningsfullt stadion. Manchester United har vunnet tre kamper borte siden det ydmykende 0–3-tapet mot Tottenham i siste hjemmekamp.

Det var 5. mai at Manchester United opplyste at Ferguson hadde blitt hasteoperert for hjerneblødning. Noen dager senere skrev flere medier at den pensjonerte managerlegenden var ute av koma og at han satt oppreist og snakket med familie og venner.

Skotten var manager i Manchester United fra 1986 til 2013. Han førte klubben til annet 13 seriemesterskap, fem FA-cuptriumfer, fire ligacuppokaler og to finaleseirer i mesterligaen

United trenger uten tvil alle tre poengene på en ettermiddag hvor både Liverpool og Manchester City leder 3–0 ved pause.

Anfield har hatt mye å juble for etter at Southamptons Wesley Hoedt scoret selvmål etter 10 minutter. Joel Matip økte ledelsen før Mohamed Salah satte inn returen på et vanvittig frispark fra Xherdan Shaqiri. Mohamed Elyounoussi er skadet og ikke i Southamptons tropp etter å ha blitt skadet på trening.

City kjører over Cardiff i Wales. Sergio Aguero, Bernardo Silva og Ilkay Gundogan har sørget for målfest før pause.