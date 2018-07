HODESTØT: John Stones, Harry Maguire og Harry Kane har alle scoret med hodet i VM. Foto: Francisco Seco / TT NYHETSBYRÅN

Dette er Englands supervåpen: – Jobber veldig mye med det

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 08.07.18 10:55

FOTBALL 2018-07-08T08:55:24Z

SAMARA (VG) Nøkkelen bak semifinaleklare Englands VM-suksess ligger i godt forberedte dødballer og voldsom luftstyrke.

– Det er en stor del av spillet vårt. Vi jobber veldig mye med det, erkjenner Englands midtbanesjef Jordan Henderson overfor VG.

Det var svært tydelig da engelskmennene stanget seg til VM-semifinale på Sveriges bekostning. Etter Harry Maguires seirende hodestøt har åtte av Englands elleve mål i VM kommet etter dødballer: Fire cornere, tre straffespark og ett frispark.

Vi må tilbake til Portugal i 1966 for å finne det forrige laget som scoret like mange dødballmål i et VM.

– Ja, vi har jobbet mye med forskjellige trekk som vi kan bruke. Vi har også noen store gutter i boksen som kan heade ballen, det er viktig. Det har fungert bra så langt, sier Henderson.

Et av de nevnte trekkene ble godt synlig mot Sverige. I forkant av corneren han scoret på fikk Maguire en beskjed hvisket i øret av Harry Kane. Spissen gjorde et lurt løp, mens Raheem Sterling gjorde et frekt sperretrekk, og vipps, så var veien ledig for Maguire, som knuste lille Emil Forsberg i duellen.

– Vi har fantastiske dødballtakere. Definitivt de beste jeg har jobbet med. Kieran Trippier og Ashley Young treffer alltid akkurat der de skal, sier Maguire.

– Vi var briljante på dødballer, konstaterer Harry Kane.

Scoret ikke på 72 cornere

Det er ikke første gang engelskmennene viser amerikansk fotball-inspirerte dødballtrekk i dette mesterskapet: John Stones (to ganger) og Kane har også scoret takket være de lure trekkene.

Henderson forteller til VG at det er den skotske angrepstreneren Allan Russell som har hovedansvaret for dødballene, men at spillerne ofte kommer med forslag til varianter.

– Spillerne er svært involvert. Vi har mange samtaler rundt det. Spillerne kan komme med forslag til Allan og vi kan prøve det ut avhengig av motstanderne. Vi snakker om det veldig ofte. Mange kamper avgjøres på dødballer, så vi jobber mye med det, sier Liverpool-kapteinen.

Dødball-forvandlingen har vært slående under Gareth Southgate, som har hentet inspirasjon fra amerikansk NBA og NFL for å klekke ut nye planer.

I løpet av 2012-EM, 2014-VM og 2016-EM slo England, ifølge The Sun , 72 cornere uten å score et eneste mål. Nå har de altså truffet blink fire ganger allerede i Russland. Kontrasten er sterk til mesterskapet for to år siden da engelskmennene fikk mye tyn for at deres største måltrussel Harry Kane slo cornerne – uten hell.

Forsberg tar ingen skyld

Svenskene, som vanligvis har defensive dødballer som en av sine store styrker, forteller at de fortsatt ikke helt forstår hva som skjedde da de ble tatt på sengen av Englands cornervariant.

– Jeg vet ikke, svarer Lindelöf tørt, åpenbart irritert over baklengsmålet.

Emil Forsberg tapte duellen, men hevder at det ikke var hans oppgave å markere Maguire.

– Nei, det var det ikke. Jeg vet ikke hva som skjer. Jeg sto med min mann. Plutselig kom han flyvende inn. Han er 20 centimeter høyere enn meg, så jeg vet ikke hva jeg skulle gjort. Vi visste at de er sterke der, sier Forsberg.

– Vi var forberedte på det, men dessverre kan motstanderen gjøre gode ting også. Vi taper helt enkelt duellen. De er veldig tunge når de kommer der. Det er alltid litt ekstra surt å ryke på en dødball, sier trener Janne Andersson.