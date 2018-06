FERDIG: Toni Ordinas er ferdig som Stabæk-trener, etter to år. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Stabæk-Ordinas ble tatt på sengen: – Ja, jeg fikk sparken

Publisert: 27.06.18 14:54

FOTBALL 2018-06-27T12:54:29Z

Etter to år som hovedtrener for Stabæk har spanske Toni Ordinas (44) fått sparken. Det kom som en stor overraskelse på ham.

«Stabæk Fotball har i dag etter samtaler med Toni Ordinas, sammen blitt enige om at det er tid for å gjøre endringer i trenerteamet rundt A-laget. Toni vil tre til side med umiddelbar virkning og vi vil jobbe intensivt med å få på plass nye trener. Frem til ny trener er på plass vil Jan Peder Jalland lede laget.»

Det skriver Stabæk i en pressemelding. Men ifølge hovedpersonen selv har ikke partene «sammen blitt enige».

– Ja, jeg fikk sparken, sier en åpenhjertig Ordinas til VG.

– Det var en normal dag. Jeg dro for å lede treningen med laget. Inge André (Olsen, sportssjef) kom til meg og var veldig ærlig. Han sa: «Jeg har dårlige nyheter. Styret har bestemt seg for at det beste for laget er å bytte trener», sier Ordinas.

– Jeg er trist

Nyheten kom som en stor overraskelse.

– Jeg ble ærlig talt veldig overrasket. Jeg forventet det ikke. Men mitt forhold til Inge har vært 100 prosent ærlig hele veien. Jeg setter pris på det, sier Ordinas, som kaller det en «smertefull» dag.

– Det er en tøff dag for meg. Jeg er trist. Jeg våknet i morges og tenkte på hvordan jeg kunne hjelpe Stabæk. Jeg føler at jeg hadde energien og ideene til å snu situasjonen, men når klubben mener noe annet, så vil jeg alltid være lojal. Jeg vil aldri, aldri, aldri sette meg selv foran klubben. Det er smertefullt for meg, men det gjør ikke noe, sier den sparkede Stabæk-treneren.

VG har vært i kontakt med Stabæk-kaptein Andreas Hanche-Olsen, som ikke visste at Stabæk hadde offentliggjort nyheten.

– Jeg har ingen kommentar nå, vi kan snakkes senere, sa Hanche-Olsen som onsdag ettermiddag var på fotballskolebesøk.

Sparkingen av Ordinas betyr at fem av de seks nederste lagene på Eliteserie-tabellen har byttet trener denne sesongen.

– Ingen kan være fornøyd

Det har vært en tung sesong for bærumsklubben så langt. Etter bare elleve poeng og 14. plass etter 14 kamper var det over for Ordinas.

Han kom til klubben i 2013, og jobbet i tre år som juniortrener. I juli 2016, da Billy McKinlay fikk sparken etter en rekke serie dårlige resultater, fikk Ordinas treneransvaret for A-laget. Han avsluttet sesongen med fem seirer, seks uavgjorte og seks tap. Laget endte på 14.plass, men de slo Jerv i kvailken og holdt seg i Eliteserien.

Sesongen etter endte klubben på en respektabel 9.plass med 39 poeng, men etter svake resultater denne sesongen hadde klubben fått nok. Ordinas ønsker foreløpig ikke å spekulere i en mulig fremtid i Stabæk-systemet, i en annen rolle.

– Jeg trenger tid til å tenke. Denne dagen er tøff for meg, og jeg må samle inntrykkene.

– Føler du at du hadde tillit blant spillerne?

– Det må du ærlig talt sjekke med gruppen. Men jeg føler mitt forhold til dem alltid har vært positivt. Til slutt er det resultatene som avgjør. Og ingen kan være fornøyd med resultatene.

