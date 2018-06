PÅ VEI VIDERE: Willian (fra venstre), Gabriel Jesus, Neymar, Paulinho og Philippe Coutinho etter at Brasil tok ledelsen mot Serbia. Foto: AXEL SCHMIDT / REUTERS

Jo da, han ser ut som en VM-vinner

kommentar

Publisert: 27.06.18 22:38 Oppdatert: 27.06.18 22:56

FOTBALL 2018-06-27T20:38:47Z

MOSKVA (VG) (Serbia – Brasil 0-2) Det er 25 minutter siden Neymar gikk av banen, men bak det ene målet på Spartak stadion står fremdeles et par tusen brasser og synger om ham.

Det er bare blitt en scoring på tre kamper, men han begynner likevel å se ut som en potensiell verdensmester.

Mens serberne ble hyllet av sine egne 20 meter nedenfor oss, fikk mange av dem en klem av Neymar før han tuslet rolig og lykkelig av banen. Han ser bare lykkelig ut der han går.

Ikke rart. Brasil klarte seg på en kveld der VM potensielt kunne mistet sine to største nasjoner, men den største favoritten er videre og Tyskland er borte.

Det siste skal ikke undervurderes i en overtroisk nasjon som har en tendens til å la seg plage noe voldsomt av sine gamle spøkelser, og 1–7 var verre enn Alcides Ghiggia, uruguayaneren som tok fra dem VM-gullet i 1950 og fikk dem til å bytte draktfarger fra hvit til gul.

Neymar lå mest på bakken i åpningen mot Sveits (1–1), men han har reist seg igjen. Mot Costa Rica og Serbia sto han opp på en helt annen måte, han tar løpene, han åpner opp for medspillerne, truer rom hele tiden og ser ut som om han har innsett at dette VM-gullet bare kan vinnes hvert fjerde år og at det ikke vinnes uten at han kommer seg på beina.

Begynner det å ose litt av at dette er Neymars turnering? Han hadde ikke kapteinsbindet, men så ut som den lederen nasjonen forventer at han skal være, ikke minst den enorme delegasjonen i blå piquétrøyer fra det mektige medieselskapet O’Globo.

Det var ikke bare lett mot Serbia. Brasil kom ingen vei med sin Jogo Bonito – vakker fotball – den første halvtimen. De måtte finne en helt annen vei.

Den minst brasilianske av dem alle ordnet opp. Paulinho gjorde det Drillo alltid har ment brassene bør gjøre oftere: Ta strake veien mot mål.

«Jeg ville likt å trene Brasil fordi jeg tror mine metoder ville gjøre dem til et enda bedre lag. Med meg eller en med samme fotballfilosofi som trener hadde Brasil vært uslåelige. Nå er de bare nesten uslåelige», provoserte Drillo foran møtet med brassene i 1998.

Og da Coutinho og Neymar driblet og Gabriel Jesus ble blokkert, da var det en god gammel Drillo-løsning som ordnet opp. Det kunne vært Erik Mykland som løftet gjennom til Øyvind Leonhardsen, men det var Philippe Coutinho som elegant så at Paulinho satte full fart bak det serbiske forsvaret.

Med blikket fokusert på keeper lot han ballen sprette, og med sitt eneste touch løftet han den over utrusende Vladimir Stojkovic. Dette har han gjort mange ganger, det var fotballkunst så god som noe annet.

Paulinho ble utskjelt og ledd litt av over hele verden da han var mannen Barcelona skulle forsterke med, klubben som hadde mistet Neymar til PSG og som så ut til å ramle sammen litt i konkurranse med Real Madrid. Hva skulle Paulinho inn der å gjøre? Hentet fra kinesisk fotball, i Norge mest kjent som en superflopp i Tottenham.

Vi kan vel konkludere med Barcelona-trener Ernesto Valverde visste bedre, etter ni mål på 34 midtbanekamper i La Liga.

Og vi kan i hvert fall konkludere med at Tite i lang tid hadde visst bedre. Paulinho var helt sentral (25 mål på 112 kamper) da landslagssjefens Corinthians vant en rekke triumfer mellom 2010 og 2013. Da Tite overtok etter mislykkede Dunga sommeren 2016, var det rett inn med Paulinho, som hadde vært ute i to år etter VM-fadesen.

Vi kan også konkludere med at Serbia rystet Brasil ved flere anledninger da kampen rundet en time, men de råsterke serberne manglet det samme som Neymar, Coutinho og Jesus denne kvelden, stinget foran mål. Isteden var det den majestetiske Thiago Silva, som igjen ser ut som han svever når han løper, som dunket inn det andre målet med hodet etter en Neymar-corner.

Da var det over. Da ble det litt Jogo Bonito likevel, og Neymar fikk vist frem det meste uten å få ballen i mål.

Neste ut er Mexico, nasjonen som ble avkledd av Sverige og som har tapt seks strake 8-delsfinaler. Så gjenstår det å se om Tite har gjort brassene det Drillo hadde en liten drøm om:

Uslåelige.