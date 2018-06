Messi-magi og Rojo-volley reddet Argentina: Videre i VM etter utrolig drama

Publisert: 26.06.18 21:53 Oppdatert: 26.06.18 22:56

FOTBALL 2018-06-26T19:53:33Z

(Nigeria – Argentina 1–2) Argentina har nærmest vært døde og begravet gang på gang i Russland. Men takket være Lionel Messi (30) og Marcos Rojo (28) lever drømmen om VM-gull videre.

De var på vei ut av VM da de ble ydmyket av Kroatia , de kunne blitt sendt hjem da Nigeria og Island møttes , og de var på vei ut da Nigeria holdt på å bli tildelt sin andre straffe tirsdag.

Hele dette mesterskapet har vært en emosjonell berg- og dalbane for Argentina og deres fans, og skjebnekampen mot Nigeria var ikke noen annerledes.

Sett med argentinske øyne vekslet det fra himmel til helvete gjentatte ganger.

Premissene var enkle: Argentina måtte vinne sin kamp mot Nigeria, samtidig som de trengte hjelp fra Kroatia, som var i aksjon mot Island .

Argentina trengte faktisk all hjelp de kunne få, og kanskje var det nettopp derfor Diego Maradona, som ledet Argentina til VM-gull i 1986, ba til høyere makter før kampen:

Argentinas nye ledestjerne er Lionel Messi . Mannen som har fått så mye kritikk i dette mesterskapet .

Og da Argentina trengte ham som mest, steppet han opp. Det var han som i oktober egenhendig sendte Argentina til VM med hat trick mot Ecuador i den avgjørende kvalifiseringskampen , og det var han som sendte Argentina til himmels med kampens første scoring.

Til syvende og sist var det imidlertid Marcos Rojo som skulle bli Argentinas reddende engel.

Stillingen var 1–1. Lionel Messis scoring hadde blitt nullet ut av straffen Victor Moses på iskaldt vis satte i mål. Tre minutter før slutt dukket Rojo opp.

Innlegg fra høyre, og venstrebeinte Rojo klinte til med høyrefoten og klistret ballen utagbart i det lengste hjørnet.

VG-BØRSEN: NIGERIA – ARGENTINA NIGERIA (3–5–2):

Francis Uzoho – 5

William Troost-Ekong – 5

Kenneth Omeruo – 6

Leon Balogun – 4

Victor Moses – 6

Oghenekaro Etebo – 5

John Obi Mikel – 4

Oninye Ndidi – 6

Brian Idowu – 5

Ahmed Musa – 7

Kelechi Iheanacho – 4 Innbytter:

Odion Ighalo – 5 Sum 11 mann: 56 ARGENTINA (4–4–2):

Franco Armani – 6

Gabriel Mercado – 5

Nicolás Otamendi – 5

Marcos Rojo – 6

Nicolás Tagliafico – 5

Enzo Perez – 4

Javier Mascherano – 3

Éver Banega – 6

Angel Di Maria – 4

Lionel Messi – 7 (Banens beste)

Gonzalo Higuaín – 4 Innbytter:

Cristian Pavón – 5 Sum 11 mann: 56 Sjanser: 5–4

Terningkast på kampen: 5

Dommervurdering: 5 Cüneyt Çakir ga Nigeria en svært billig straffe som kunne endret hele VM-historien, men gjorde også en god vurdering da Nigeria ville ha straffe nummer to. En middels dag på jobben for tyrkeren. Vurdert av Yngve Gjerde og Truls Fenre

Da utbrøt enorme, elleville jubelscener hos argentinerne, som etter et forferdelig mesterskap – tar seg videre fra sin gruppe, sammen med Kroatia.

Og nå venter Frankrike i neste runde.

Vakker Messi-scoring

Den første scoringen kom etter et kvarters spill.

Éver Banega chippet ballen presist i bakrom, hvor han fant Argentinas nummer ti. Messi tok med seg ballen videre med et vakkert medtak, før han brukte sin langt svakere høyrefot til å sette ballen i lengste hjørnet.

Dette var den 100. scoringen i dette mesterskapet, Messis første, og blant hans 65 landslagsmål, ett av de viktigste.

Men Nigeria kjempet seg tilbake i kampen, etter en meget god argentinsk 1. omgang, hvor blant annet Messi traff stolpen med et frispark. Og før de argentinske spillerne entret gressteppet før 2. omgang, var det Messi som sto foran lagkameratene og manet de til kamp.

Men etter 52 minutter gikk Leon Balogun i bakken i duell med Javier Mascherano. Cüneyt Çakir pekte på straffemerket, og ga Nigeria en noe billig straffe. Victor Moses gikk frem og var iskald, og med et tilløp bestående av to små steg, satte han ballen i mål.

På det tidspunktet var det Nigeria som skulle møte Frankrike i åttedelsfinalen. Det var de som var videre, og Argentina var på sisteplass i sin gruppe.

Men så dukket Marcos Rojo opp og hamret inn redningen for Argentina.

Tøff motstand i vente

Det hele kunne sett annerledes ut.

Nigeria ropte på straffe nummer to andre omgang, etter at Rojo – som da enda ikke hadde blitt helten – headet ballen i sin egen hånd. Men etter at dommer benyttet seg av VAR, ble ikke straffen gitt.

Gonzalo Higuaín hadde muligheten til å bli den store helten han også. Men ni minutter før full tid blåste han ballen over fra kort hold. Nigeria fikk en ny stor mulighet helt på tampen, ved Odion Ighalo, men Argentina-debutanten Franco Armani vartet opp med karrierens viktigste redning, og holdt Argentina inne i kampen.

Etter kampen feiret de argentinske spillerne som om de hadde vunnet VM – og ikke «bare» kampen mot Nigeria. Nå må de bygge videre på det gode spillet fra 1. omgang dersom de skal ha noe å stille opp med i åttedelsfinalen, hvor Frankrike er motstander.

Kroatia vant til slutt 2–1 over Island , og ble gruppens suverene ener med ni av ni mulige poeng. De møter Åge Hareides Danmark i neste runde , mens Island og Nigeria reiser slukøret hjem fra Russland.