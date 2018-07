FÅR KJEFT: Neymar i kjent positur, her i kampen mot Mexico. Foto: SAEED KHAN / AFP

Tar Neymar i forsvar mot «dobbeltmoralsk» kritikk

Publisert: 05.07.18 00:46

Kritikken har haglet mot Neymar (26) etter det mange mener er overspilling. Nå slår forfatter og Brasil-kjenner Marius Lien tilbake mot det han mener er dobbeltmoralsk kritikk.

– Det er en forestilling om at spillere fra land litt lenger sør er sleipere, mer kyniske og mer utspekulerte, mens vi i Nord-Europa har en ren, hardtarbeidende og ekte kultur, sier Lien.

Slik analyserer han hvorfor Neymar har fått så massiv kritikk for det mange mener er overspilling og usportslig opptreden, mens andre har gått mer fri.

– Det er dobbeltmoralsk, konkluderer forfatteren, som har flere bøker om brasiliansk fotball på samvittigheten.

I en artikkel i Morgenbladet tar han for seg flere eksempler av det han mener er denne dobbelmoralen. Hovedpoenget hans er «at store mengder nordeuropeiske fotballfans lukker øynene for at spillere fra vår del av verden er minst like sleipe og utspekulerte som de sørfra».

Han mener Jordan Hendersons overspilling mot Colombia etter en konfrontasjon med Wilmar Barrios illustrerer denne forskjellen.

– Der kritikken av Neymar gikk over alle støvelskaft, ble Hendersons like dramatiske overspill forsøkt bortforklart av de samme folka som kalte Neymar en skam for fotballen, sier Lien.

Fikk kritikk

Jevnt gjennom hele mesterskapet har Neymar fått kritikk for å være i overkant dramatisk, men det toppet seg da han lagde en stor scene i åttedelsfinalen mot Mexico - selv om TV-bildene viste at han ble tråkket på av meksikanske Miguel Layún.

Likevel var det brasilianeren som fikk brorparten kritikken i etterkant.

– Det eneste jeg tenker er at jeg ønsker at denne spilleren ikke spiller. Fordi det er så irriterende å se måten han forsøker å få gule kort til sine motspillere, sier keeperlegenden Peter Schmeichel til Russia Today.

– Angående Neymar så er det enten til å le eller gråte av. Da han ble taklet av meksikaneren, var det til å gråte av, men da han løp etterpå, var det til å le av, sier Diego Maradona, ifølge Marca .

– Det er en skam for fotballen at så mye tid ble kastet bort på grunn av én enkelt spiller. Det burde ikke være så mye skuespill, sier Mexicos trener, Juan Carlos Osorio.

– Reaksjonen hans er patetisk. Den er absolutt patetisk, sier Irlands landslagssjef Martin O’Neill i BBCs studio i Moskva.

Listen er lang og også VGTVs ekspertpanel var svært kritiske til brasilianerens fakter mot Mexico.

Superstjernen selv er imidlertid klar på at han ikke lar seg prege av kritikken, men:

– Jeg tror det er et forsøk på å undergrave meg, sa han etter kampen mot Mexico.

Mener begge gjør feil

I den konkrete situasjonen med Layún, mener Lien at begge gjør feil.

– Layún burde ikke tråkket på ankelen til Neymar med vilje og Neymar burde ikke overspilt som han gjorde. Jeg er kritisk til begge to, men det henger ikke sammen at så mange er opprørte over Neymar, mens nesten ingen kritiserer Layún, melder Lien oppgitt.

Han mener at Neymar fremstilles som om han er den eneste i VM som filmer, selv om han medgir at superstjernenes dramatisk vesen ikke gjør ham noen tjenester.

– Men jeg synes det er litt dobbeltmoralsk at alt det negative fokuset kommer på Neymar, sier Lien.

For ordens skyld: Lien legger ikke skjul på at han heier på Brasil.

Neymar fikk sympati

Lien fikk støtte fra Henning Berg i TV 2s studio etter kampen mot Mexico.

– Neymar har blitt tuppet ut av banen i så mange år, så en viss forståelse må vi ha for at han overspiller noen ganger, meldte Berg.

Og Viasat-profilen Roar Stokke tok til Facebook for å dele sine meninger om den kontroversielle brasilianeren.

«Er det grunnlag for å si at han er en idiot, eller er noen av overspillingene hans idiotiske og unødvendige?», spør han retorisk, før han besvarer sitt eget spørsmål:

«Da er det nok lettere å svare på hvorfor Neymar overspiller, han er møkk lei av forsvarsspillere som vil takle ham ut av kamper, med alle lovlige - og ulovlige midler», skriver han videre.

Brasil og Neymar møter Belgia klokken 20 fredag kveld.