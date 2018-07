UTLANDET: Erling Braut Håland blir mest sannsynlig solgt til en utenlandsk klubb i løpet av sommeren. Her i kampen mot Brann 1. juli. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Spillerne som dro tidlig utenlands: Her er deres tips til Håland

Publisert: 22.07.18 13:31

Moldes supertalent Erling Braut Håland (18) linkes til store, utenlandske klubber. Iver Fossum (21), Eirik Holmen Johansen (26) og Vajebah Sakor (22) dro alle til utlandet tidlig i karrieren, og har ulike opplevelser.

Håland er ønsket av en rekke utenlandske toppklubber. Lørdag fylte han 18 år og kan øke sin pris ytterligere ved å sende Norge videre i G19-EM om Norge slår Italia med to mål. Så gjelder det å ta det riktige valget.

– I begynnelsen var det tøft å være alene i et nytt land, men jeg kom fort inn i spillergruppa og har bare positive ting å si om å reise utenlands, sier Fossum til VG.

Hannover 96 -spiller Iver Fossum har gjort det bra i utlandet. Han har vært i den tyske klubben siden 2016, og angrer ikke et sekund på at han valgte å dra til utlandet som 19-åring.

Hans tips til Erling Braut Håland er at det er viktig å velge riktig klubb.

– Man må velge et sted man har ordentlig tro på at man kan lykkes. Og at man trives både på og utenfor banen, sier Hannover-spilleren.

– Man drar selv om man ikke føler seg klar

En annen som også dro tidlig til utlandet, er Sandefjord-keeper Eirik Holmen Johansen (26). Han dro til Manchester City som 16-åring. Så bar turen videre til samarbeidsklubben New York City, der han tilbragte tre sesonger, men kun fikk tre kamper.

– I den alderen klarer man ikke alltid å tenke hva som er det beste for karrieren. Selv om man kanskje ikke føler seg helt klar, så drar man. Det er en stor drøm for mange, sier Johansen til VG.

Selv om Johansen fikk lite spilletid i utlandet, ville han ikke vært foruten opplevelsen.

– Hvis Håland føler seg klar så er det en mulighet han kommer til å angre på senere i livet hvis han ikke tar, sier Sandefjord-keeperen.

Dro til Juventus i 2013

Vajebah Sakor (22) signerte med Juventus i januar i 2013. Der var han en del av akademiet, men fikk også vært med på noen treningsleirer med A-laget. Nå spiller midtbanespilleren i IFK Göteborg.

– Å dra til Juventus er det beste valget jeg har gjort. Der lærte jeg mye mentalt, både som person og som fotballspiller, sier Sakor.

TV2 har meldt at Juventus skal ha lagt inn et bud på 50 millioner kroner for Erling Braut Håland. Sakor er glad at han dro til den italienske klubben og sier at hvis det er dit Håland ønsker seg, så er det god erfaring.

Stor interesse

– Hvis Håland viser det samme nivået under G19 EM, er det nok mange klubber som skjønner at de må kjøpe ham før det er for sent, forteller TV2-ekspert Jesper Mathisen til VG og sier at Molde bare kan lene seg tilbake og vente på at budene skal renne inn.

Mathisen har troen på at det unge talentet kommer til å få gode råd av sin far, Alf-Inge Håland, som hadde en god karriere i utlandet.

– Erling Braut Håland har et godt apparat rundt seg som kan holde bena hans nede på jorden, sier Mathisen.

– Bør gjøre som Ajer

Det har tidligere versert rykter om at Håland kan bli solgt for så mye som 100 millioner kroner. Dette er en pris Mathisen tror er sannsynlig.

– Håland har vist stort talent i tidlig alder. Å sette en prislapp på ham er litt vanskelig, men en sum rundt det er ikke usannsynlig, sier Mathisen om ryktene.

Fotballeksperten påpeker at det er viktig for Håland å dra til en klubb hvor han får fortsette å utvikle seg og spille mye.

– Det å reise til en av de største ligaene i Europa er ikke lurt for Håland nå. Der er det stor konkurranse og han får nok ikke noe spilletid. Han burde heller gjøre som Kristoffer Ajer eller Martin Ødegaard og dra til en «mellomliga», råder eksperten.