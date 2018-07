ETTERTRAKTET: Erling Braut Håland. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Italiensk journalist hevder Juventus har lagt inn monsterbud på Håland

Publisert: 10.07.18 08:15 Oppdatert: 10.07.18 08:43

FOTBALL 2018-07-10T06:15:08Z

Erling Braut Håland (17) er brennhet på overgangsmarkedet etter en svært god sesong. Nå kan han bli en av Norges dyreste spillere gjennom tidene.

Fra før skal allerede Manchester United følge med på unggutten, og var blant annet til stede da Braut Håland scoret fire mot serieleder Brann , og en representant fra Manchester United var også på plass under 5–1-seieren mot Vålerenga, da Braut Håland noterte seg for to nye scoringer .

Det var også Juventus til stede for å se.

Innfridde Moldes krav

Tirsdag morgen melder TV 2 at Juventus skal ha lagt inn et bud på 50 millioner kroner for 17-åringen. Det skal Il Tempo-journalisten Alessandro Augustini ha sagt til TV 2.

Juventus skal være trygge på å få budet godkjent. Moldes krav var på rundt fem millioner euro – som tilsvarer cirka 48 millioner kroner – og den regjerende Serie A-mesteren skal være klare for å fullføre handelen.

Augustini sier til TV 2 at møtet mellom klubbene gikk bra, og at Torino-klubben nå venter på en utvikling i saken.

Sportsdirektør i Molde, Øystein Neerland, vil ikke kommentere Austinis opplysninger overfor VG. Han mener heller at interessen rundt spisskometen handler om litt ekstra haussing etter to fantastiske kamper på rad.

– Vi forholder oss rolig til saken. Vi må fokusere på det vi skal gjøre på fotballbanen fremover. Så får vi se hva som kommer av eventuelle bud og ta stilling til det når det måtte komme, sier han til VG.

Han vil ikke kommentere om det faktisk foreligger et bud fra Juventus og sier deretter at Molde som klubb «ser an situasjonen» og «tar ting som det kommer».

– Nå skal Erling konsentrere seg om fotballkamper, Europacup-kvalifisering og G-19-turnering med landslaget, sier Neerland.

Interesse fra flere

17 år gamle Håland har notert seg for åtte scoringer på 14 kamper for klubben fra Rosenes by – og hele seks av de har kommet i løpet av de siste to kampene.

Dersom Håland skulle bli solgt for 50 millioner kroner, vil han bli den niende dyreste norske spilleren gjennom tidene.

Augustini sier at Juventus’ sportssjef Fabio Paratici sendte en av sine mest betrodde menn til Molde, da han selv er opptatt med den pågående Cristiano Ronaldo-overgangen .

Den italienske journalisten sier til TV 2 er at Juves Håland-plan er at han skal spille for klubbens annetlag, som fra kommende sesong skal ta fatt på spill i Serie C – som er nivå tre i italiensk fotball.

«Den gamle dame» håper å få på plass en avtale innen kort tid, da flere italienske toppklubber skal være interessert i den norske spisskometen.