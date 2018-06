Uruguay-sjefen forsvarer utskjelte Suárez: – Ikke en robot

Arilas Berg Ould-Saada

Publisert: 20.06.18 12:16

FOTBALL 2018-06-20T10:16:28Z

Uruguay-stjernen Luís Suárez (31) fikk en vanskelig start på VM. Men sjefen er ikke bekymret.

«Mo Salah (som satt på benken i hele kampen) har vært bedre enn Luís Suárez i denne kampen», smalt det fra tidligere England-storscorer Gary Lineker mot slutten av Uruguays 1–0-seier over Egypt på fredag.

NRKs ekspertkommentator Egil «Drillo» Olsen var også kritisk til den profilerte Barcelona-spissen.

– Hvis han fortsetter slik så bør han ikke få spille neste kamp. Han har ikke lyktes med noe, sa trenerlegenden.

Suárez misbrukte fire store muligheter til å score mot Egypt, men ble reddet av at midtstopper José María Giménez avgjorde kampen for Uruguay med et hodestøt på overtid.

Nå er Uruguay-spissen klar for en ny kamp, og en spesiell sådan: Onsdagens kamp mot Saudi-Arabia blir hans 100. for Uruguay.

VM har, så langt, ikke gitt ham karrierens stolteste øyeblikk: I 2010 sendte han Uruguay til semifinale etter å ha reddet et Ghana-mål på streken og blitt utvist, og i 2014 ble han utestengt i fire måneder for å ha bitt italieneren Giorgio Chiellini.

– Vi må være tålmodige

Men før kampstart mot Saudi-Arabia blir Suárez tatt i forsvar av trener Óscar Tabárez, som minner om at spillere som Lionel Messi, Pelé og Diego Maradona også har hatt dårlige dager i VM-sammenheng.

– Jeg nevnte de navnene for å understreke at han ikke er en robot som er programmert til å prestere på en bestemt måte. Vi må være tålmodige og vise støtte i slike tider, sier Tabárez på pressekonferansen før Saudi-Arabia-kampen.

– Vi kan alle være enige om at han kanskje ikke spilte sin beste kamp mot Egypt, men kvalitetene hans er fortsatt intakte. Når en spiller presterer dårlig, er de mer ulykkelige for det enn noen andre.

– På dårlige dager må du gi dem de nødvendige verktøyene til å komme seg over det og bidra på en bedre måte. Vi har rådet ham til å holde seg rolig, sier Tabárez.

