England har drillet straffer i flere måneder

KALININGRAD (VG) For å unngå Englands «faste» mesterskapsmareritt, har Gareth Southgate (47) satt straffesparktrening i system siden i vår.

Etter 1-0-tapet for Belgia torsdag kveld , er det klart at England skal ut mot Colombia i 8-delsfinalen tirsdag. Styrkeforholdet mellom lagene antas å være så jevnt at få blir overrasket om kampen ikke er avgjort i løpet av ordinær spilletid.

Dermed kom det uunngåelige temaet opp på pressekonferansen i Kaliningrad: Gareth Southgate ble spurt om England skal trene på straffer fremover. Seks av syv ganger England har vært i straffesparkkonkurranse i mesterskap, har det endt med tap . Det er den dårligste statistikken noe landslag har.

– Vi har trent straffer siden mars; det hadde vært for sent å begynne å trene på det nå. Treningen kommer til å bli mer detaljert de neste dagene. Vi må være fysisk og mentalt klare for ekstraomganger, og også for det som skjer etter det, sier Southgate, som selv misset det avgjørende straffesparket da England røk ut av EM på hjemmebane i 1996 mot Tyskland.

Englands straffesparkkonkurranser VM 1990: 3–4 mot Vest-Tyskland

EM 1996: 4–2 mot Spania

EM 1996: 5–6 mot Tyskland

VM 1998: 3–4 mot Argentina

EM 2004: 5–6 mot Portugal

VM 2006: 1–3 mot Portugal

EM 2012: 2–4 mot Italia.

I intervjusonen etter kampen hadde de fleste spillerne passert da VG ankom etter pressekonferansen.

England kjører dessuten et regime hvor kun tre-fire spillere snakker med pressen hver gang, og da alltid med en medierådgiver ved siden av som tar opp alt som sies. De øvrige spaserer rett gjennom, og spillere som Jamie Vardy og Marcus Rashford så bare dumt på en indisk journalist som likevel intenst forsøkte å stille dem spørsmål.

Trent Alexander-Arnold var plukket ut til å prate denne gangen, etter å ha debutert på VM-scenen.

– Vi vil selvsagt ikke til straffer, men havner vi der handler det bare om å sette dem inn. Vi har øvd på trening, så forhåpentligvis er vi klare, sier Liverpool-spilleren.

Backen med den gode frisparkfoten fikk én sjanse på dødball mot Belgia uten å lykkes. På spørsmål om han gjerne tar straffe i sluttspillet, svarer Arnold smilende at han sannsynligvis vil bli bedt om å skyte ettersom treneren har sett ham på trening – dersom han skulle være på banen.

På VGs spørsmål om hvordan kvaliteten på straffesparkene på trening har vært, svarer 19-åringen:

– Alle jobber hardt med dem. Det er selvsagt rom for forbedring, men det må vi bare ta til inspirasjon for å gjøre det enda bedre.

