LIKER ENGASJEMENT: Trygve Wiese (34) liker at folk bryr seg om sangen hans «Me e Viking». Etter at han nå fikk terningkast 1, kommer han med ny versjon av den 15 år gamle låten. Foto: PRIVAT

Lager ny Viking-låt etter terningkast 1 i VG

Trygve Wieses (34) «Me e Viking» fikk dårlig omtale da VG anmeldte suppertersangene til Eliteserieklubbene.

Etter VGs artikkel med anmeldelser av låtene til de forskjellige Eliteserieklubbene, har det vært et voldsomt engasjement rundt dette.

En av låtene det kom flest reaksjoner inn på var Vikings «Me e Viking» av Trygve Wiese. 34-åringen forteller at han fikk et lite sjokk da han fikk se anmeldelsen og at låten fikk terningkast 1 fra VGs musikkanmelder Tor Martin Bøe.

– Det tikket inn godt med meldinger, forteller Wiese til VG dagen etter anmeldelsen kom.

Han forteller at han ble sjokkert da han fikk lese at han hadde stjålet melodien fra herrelandslaget i hockey sin låt fra 1989, «Heia Norge å, å» av Kjetil Kjelle og Jon Herwig Carlsen.

– Man kan ikke bare stjele en melodi. Man må ha signert papirer og det har jeg gjort, fastslår Wiese.

Etter han så anmeldelsen la han ut dette bildet til Instagram, hvor han skriver at han lager ny låt dersom han får over 500 likes:

– Går i studio nå

Bildet har nå snart 700 likes, og Wiese forteller at han allerede nå er godt i gang med planlegging av ny Viking-låt som etter planen skal være klar noen dager før seriestart. Han mener at timingen ikke kunne vært bedre.

– Den er 15 år gammel, Viking har rykket opp igjen, engasjementet er stort og den gamle versjonen fikk terningkast 1. Nå får vi klinke til, og se om vi kan få terningkast 0 denne gangen, sier han ironisk og ler. Han er imidlertid kjapp når han påpeker at han ønsker å lage en bra låt.

Han forteller at han ønsker å spille videre på mye av det den forrige versjonen hadde, men at det vil bli en helt ny «sound» på låten.

– Vi kommer til å ha et catchy refreng, og vil få låten til å være en helt ny 2019-moderne sound. Forhåpentligvis vil den jo bli bedre enn den forrige, ler 34-åringen.

Han poengterer at han er stolt over låten han slapp i 2004.

– Statistikken lyver jo ikke. Den har levd i 15 år, og var mest spilt på NRK Sport Jukeboks tre år på rad i 2006, 2007 og 2008. Den ble også kåret til tidenes Viking-låt i 2008.

Hør «Me e Viking» her:

Guttedrøm i oppfyllelse

Låten til Wiese ble sluppet i anledning ny stadion i Stavanger i 2004. Nye Viking stadion hadde offisiell åpning 1. mai i 2004. Da var Wiese 18 år gammel.

Før den tid spilte artisten fotball og hadde en guttedrøm om å representere Viking på Viking stadion. Han la fotballskoene på hylla da han var 16 år gammel, og begynte så med musikk. To år senere fikk han oppfylt guttedrømmen.

– Å løpe ut foran 16.000 personer på åpningen av Nye Viking stadion med min egen sang. Det var helt utrolig stort. Jeg fikk aldri kamper, men guttedrømmen gikk så absolutt i oppfyllelse da, sier 34-åringen.

Han forteller at han alltid har hatt en stor kjærlighet for fotball og Viking. Wiese ble født i Stavanger, men flyttet til Bergen da han var to år. Når VG prater med Wiese hører man tydelig at han har hatt sin oppvekst i Bergen.

– Ja, jeg har fått en litt lei Bergen-dialekt som jeg har slitt med siden, ler Wiese.

Han reiste imidlertid mye frem og tilbake til hans far som var boende i Stavanger, som tok med seg sønnen sin på kamper.

– Det har blitt mange Viking-kamper på meg. Det ble på en måte vårt bånd.