Pires: – Zidane ville være et godt valg for Chelsea

Den tidligere franske toppspilleren Roberto Pires (45) mener at Zinedine Zidane (46) ville være et godt manager-valg for Chelsea.

Pires, med en fortid i blant andre Marseille, Arsenal og Villarreal, tror ikke Maurizio Sarri har makten i garderoben på Stamford Bridge. Til BWin News sier Pires:

– Det er en merkelig situasjon i Chelsea, og hvordan de behandler sine managere. Sarri er en veldig god manager, og har hatt gode resultater med Napoli, men det er vanskelig å se ham i klubben neste sesong.

– Det virker som det er stor spillermakt i Chelsea, og han sliter med det, som mange andre før ham, mener Pires.

Konfrontert med tidligere Real Madrid-sjef Zidane som mulig erstatter for Sarri, svarer Pires:

– Jeg mener at Zidane ville være et godt valg for Chelsea. Han ville kreve respekt fra Chelsea-spillerne og kontrollere garderoben ut fra det han har oppnådd både på banen som spiller og på benken som manager. Han er en vinner og en kriger.

– Det ville være veldig gode nyheter for Premier League om Zidane flyttet til England.

Torsdag skal Chelsea i Europa League-møte med Dynamo Kiev. Det betyr altså kamp mellom to av Ukraina-sjef Andrej Sjevtsjenkos klubber i en lang karriere.

Siden de flaue tapene mot City og Bournemouth, og deretter 0–2 for Manchester United i FA-cupen, har det blitt tap på straffekonkurranse i ligacupfinalen mot City og deretter ligaseier over London-rivalene Tottenham og Fulham. Dermed er optimismen noe tilbake på Stamford Bridge. Om Chelsea vinner den kampen de har til gode på rivalene, mot Brighton, er de forbi både Arsenal og Manchester United, og dermed på den viktige 4. plassen på Premier League-tabellen.

Chelsea har syv seirer og én uavgjort i Europa League til nå denne sesongen.

– Europa League er en viktig turnering, det er den nest beste i Europa og det er et viktig trofé med en plass i mesterligaen som belønning. Det er et viktig mål for oss, sa Sarri onsdag kveld.

Chelsea spiller hjemme i den første kampen mot Dinamo Kiev. De vant 5–1 over Malmö i forrige runde, og mange mener at den ukrainske motstanden heller ikke bør være avskrekkende. Dinamo vant sin gruppe i Europa League foran Rennes, og slo siden ut Olympiakos i åttendedelsfinalen.

Samtidig har klubben nå anket FIFAs avgjørelse om at de ikke skal få kjøpe spillere i de to neste overgangsvinduene. Om dommen skulle bli stående ved lag, kan Chelsea tidligst hente nye spillere sommeren 2020.

Chelsea skal ha brutt reglene for internasjonale overganger og registrering av spillere under 18 år, ifølge FIFA. De har gransket klubben, blant annet overgangen til Lyon-spiss Bertrand Traore, som offsielt ble hentet til Chelsea i 2013. Totalt dreier det seg om 29 unge spiller - av 92 saker som ble gjennomgått.

Det er uklart når denne anken vil bli behandlet.

Dinamo Kiev er for tiden nummer to i den ukrainske ligaen, syv poeng bak Sjakhtar Donetsk.

Det ukrainske hovedstadslaget mangler den spanske spissen Fran Sol, som kan bli ute i to måneder med en skulderskade. Toppscoreren Benjamin Verbic er utestengt.

