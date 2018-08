RUSSISK SJEF: Martin Ødegaard får den tidligere russiske landslagssjefen Leonid Slutskij som trener i Vitesse. Klubben er også russisk eid. Foto: Vitesse

Tore André Flo anbefalte Martin Ødegaard Vitesse: – Veldig flinke

FOTBALL 2018-08-21T17:19:24Z

Anbefalingen fra Chelseas Tore André Flo veide tungt for Martin Ødegaard (19). Den gamle landslagsspissen er utlånssjef i London-klubben. Chelsea har et nært samarbeid med Vitesse.

Publisert: 21.08.18 19:19

– Chelsea har hatt mange spiller på utlån i Vitesse. Vi har snakket med Tore André Flo. Han skrøt veldig av dem og anbefalte oss klubben, sier Ødegaard-agent Bjørn Tore Kvarme til VG. Han spilte i sin tid sin eneste landskamp sammen med nettopp Flo.

– Jeg ga klubben et godt skussmål, sier Flo til VG.

Han roser Vitesse voldsomt for den jobben de har gjort med Chelseas spillere de siste årene.

– Dette er en klubb som er vant med, og som er blitt veldig flinke til, å utvikle unge spillere. Dette kan de. Jeg og Chelsea hadde aldri sendt så mange spillere dit hvis vi ikke følte oss trygge på at de blir utviklet i riktig retning, sier Flo til VG.

Han nevner Mason Mount (2017/18), sistemann i en rekke på tre innleide Chelsea-spillere som er kåret til sesongens beste spiller i klubben, etter Slobodan Rajkovic (2010/11) og Christian Atsu (2013/14).

– Mason Mount er ganske lik Martin Ødegaard i spillestilen. Vitesse er gode til å utvikle den type spillere, og Mason Mount var en knallsuksess i Vitesse. Jeg tror også klubben trenger en type som Martin Ødegaard, som kan gi dem et løft. Jeg føler meg trygg på at dette er et godt valg, sier Flo – som snart skal ned til Vitesse og snakke med klubben, og de Chelsea-spillerne som er på utlån der.

– Jeg regner med jeg får meg en prat med Martin Ødegaard også. Vi trenger å få frem de norske talentene, og Martin har fortsatt litt han bør utvikle. Det tror jeg han får i Vitesse, sier mannen som har ansvaret for Chelseas utlånspolitikk i 2018/19.

Flo nevner også den nå Liverpool-eide Dominic Solanke, som en av de tidligere Chelsea-spillerne som har hatt et godt opphold i Vitesse.

– De jobber systematisk med utviklingen. De er vant til å gjøre denne jobben, de vet hva de skal gjøre i Vitesse, sier Tore André Flo til VG.

Akkurat nå har Chelsea to spillere på lån i Klubben. Både keeperen Eduardo og venstreback Jake Clarke-Salter spilte forrige seriekamp – 1–1 borte mot Ødegaards tidligere klubb Heerenveen sist søndag.

Den nåværende Manchester United-stjernen Nemanja Matic er den aller største profilen som har vært på utlån fra Chelsea til Vitesse. Men også spillere som Atsu (nå utlån Newcastle), Lucas Piazón, Dominic Solanke (nå Liverpool) og Tomas Kalas har tatt turen om Arnhem på lån.

Det nederlandske fotballforbundet har to ganger, i 2010 og 2015, gransket forbindelsene mellom Vitesse og Chelsea. Til tross for at dagens Vitesse-eier Aleksander Tsjigirinskijis er venn av Chelsea-eier Roman Abramovitsj, kom granskerne til at det ikke var noe felles ledelse eller eierskap i de to klubbene, skriver Guardian .

Etter at Aleksander Tsjigirinskij overtok som eier i oktober 2013, ga foregående klubbeier Merab Jordania et intervju til den nederlandske avisen Telegraaf og magasinet Voetbal International at Chelsea i praksis kontrollerer klubben – og at de begrenset klubbens utvikling slik at den ikke kom til Champions League. Begge klubber har benektet at dette er riktig.

Ifølge Guardian har Tsjigirinskij investert mer enn 100 millioner euro i klubben, men de har likevel ikke lyktes i å komme til Champions League – i motsetning til Chelsea.

Aleksander Tsjigirinskij er eiendomsbaron og har vært med på utviklingen av flere av de største eiendomsprosjektene i Moskva, blant annet på området til det tidligere hotell Rossija, rett ved Den røde plass, og til utviklingen av det nye forretningsstrøket Moskva City.

Tsjigirinskij og Chelsea-eier Roman Abramovitsj skal være gamle kjente gjennom selskapet Snegiri, som Tsjigirinskij eier sammen med sin bror, skriver Guardian.

PS: Martin Ødegaard kan få sin seriedebut i en kamp full av nordmenn søndag. Tredjeplasserte Vitesse møter nemlig serieleder AZ med den norske trioen Jonas Svensson, Fredrik Midtsjø og Bjørn Maars Johnsen søndag.