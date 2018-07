City-stjernens svar går viralt

Publisert: 20.07.18 12:17

FOTBALL 2018-07-20T10:17:11Z

De afrikanske røttene til mange av VM-vinnerne har vært et omstridt tema etter Frankrikes triumf. City-backen Benjamin Mendy er blant de som har fått nok.

• Her er lørdagens oddstips

– Afrika vant VM. Jeg forstår at de må si at de er franske, men se på de gutta. Du blir ikke så solbrun av å henge rundt i Sør- Frankrike , sa The Daily Show-verten Trevor Noah.

Den sørafrikanske komikeren føyer seg inn i rekken over de mange som har spøket med Frankrike-spillernes hudfarge.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!

Også sosiale medier er fylt av alt fra velvillige spøker til hatefulle kommentarer. Flagg, kart og andre symboler blir brukt til å påpeke franskmennenes aner.

Den franske Manchester City -backen Benjamin Mendy, hadde imidlertid svaret klart da en såkalt «humorkonto» var ute og tvitret.

– Fikset, skriver Benjamin Mendy, med emojier kun bestående av franske flagg. Svaret er retvitret nærmere 80 000 ganger og har over 165 000 likes.

Obama: – De er franske

Venezuelas president Nicolas Maduro, som har et betent forhold til den franske presidenten Emmanuel Macron, uttalte at «det er de afrikanske innvandrerne i Frankrike som vant». Ytringen var ikke rasistisk ment, og presidenten ba samtidig Europa «stoppe diskrimineringen». Likevel ble uttalelsen sterkt kritisert.

Også USAs tidligere president Barack Obama har uttalt seg om de franske VM-vinnerne. Han valgte å rose det franske mangfoldet.

– Se på det franske laget som nettopp vant VM. Disse guttene ser etter min mening ut som typisk gallere, men de er franske, de er franske, understreket Obama, i forbindelse med en hyllest til Nelson Mandela.

Selv er de franske spillerne tydelige på at de er franske.

– Dette er det Frankrike vi elsker. Det er vakkert å se det, sa Antoine Griezmann etter VM-triumfen.

– Mangfoldet i troppen er et fint bilde på hvor vakkert land Frankrike er, uttalte Blaise Matuidi, som har foreldre fra Angola og Kongo, før kampen.

– Det kan være spillere med ulik bakgrunn, men vi har samme innstilling. Vi spiller for samme drakt, for landet vårt, og vi gir alt vi har. Så snart vi har på drakten, gir vi alt for hverandre, sa Griezmann.

Feiret med presidenten

Det er ikke overraskende at det er Benjamin Mendy som tar av på internett. Den franske backen har i lengre tid utmerket seg med sin aktive væremåte i sosiale medier.

Etter VM-triumfen fikk vinnerne besøk av den franske presidenten i garderoben. Sammen med Paul Pogba fikk han fanget en såkalt dabb fra Emmanuel Macron.

I VM var det Lucas Hernández som ble prioritert på venstrebacken utover i mesterskapet. Følgelig ble det lite spilletid på Mendy, som fikk mesteparten av debutsesongen i Manchester City ødelagt av skader.

Mens resten av City-spillerne tar en lengre ferie etter et langt VM-sluttspill, ønsker Mendy angivelig å komme tidligere i gang med sesongoppkjøringen.

– Bernardo Silva og Benjamin Mendy har indikert at de ønsker å bli med Manchester City-troppen i løpet av USA-turen, skriver The Sun-journalisten Martin Blackburn på Twitter.

VGs tips: Borussia Dortmund-seier

Det er imidlertid tvilsomt om Benjamin Mendy i er klar når Manchester-klubben møter Borussia Dortmund i Chicago natt til lørdag.

Ederson (k), Stones (f), Otamendi (f), Kompany (f), Walker (f), Fernandinho (m), Gündogan (m), Delph (m), De Bruyne (m), David Silva (m), Agüero (a), Jesus (a), Mangala (f) og Danilo (f) er alle utilgjengelige.

Borussia Dortmund stiller med et mer slagkraftig lag på papiret. Vi tror at tyskerne kan straffe et ungt Manchester City-lag som vil fokusere på jobbe med Pep Guardiolas ambisiøse spillestil tidlig i sesongoppkjøringen.

Norsk Tipping gir en odds på 2.05 på Borussia Dortmund. Spillestopp er natt til fredag (altså lørdag) klokken 03.00. Kampen vises på Viasport 1 og Viaplay.