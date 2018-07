OPPGITT: Nicklas Bendtner fikk ikke mye å jobbe med onsdag. Foto: LEE SMITH / REUTERS

Vondt tap for Rosenborg - Champions League virker fjernt

GLASGOW (VG) (Celtic - Rosenborg 3–1) Det startet så optimitisk med sjokkscoring av Birger Meling. Men endte med en real leksjon angrepsfotball - og komfortabel seier til Celtic.

– Vi spilte slik vi ville fra start, men fikk noen problemer mot slutten av 1. omgang. I pausen ble vi enige om å komme ut av boksen enda kjappere, men så skjedde det samme rett etterpå. På 2–1 hadde vi fortsatt en sjanse til å komme tilbake, men fotball er et spill som består av tabber, og jeg tror vi gjorde en tabbe. De fortjente å vinne, sier Rini Coolen på pressekonferansen etter det vonde 1–3-tapet.

Neste uke venter returoppgjøret på Lerkendal, der Rosenborg må prøve å snu tomålstapet i Glasgow. Klarer de ikke det, blir det 3. kvalifiseringsrunde i Europa Leauge (mot Cork) i stedet for samme kvalifiseringsrunde i Champions League (mot AEK Athen).

– Det blir tøft, men vi kommer ikke til å gi opp, bedyrer Coolen.

Rosenborg fikk drømmestart på kampen. Etter 15 spilte minutter serverte de angrepsfotball av høy klasse. Pål André Helland danset gjennom Celtic-forsvaret med en halv Zidane-piruett – fant Nicklas Bendtner som ventet på løpet til Birger Meling – før den lille store venstrebacken banket inn 0–1.

Sjokk for hjemmelaget. Og fryktelig stille blant de om lag 50.000 tilskuerne på sommervarme Celtic Park. Håpet om Champions League på Lerkendal i høst – akkurat som i storhetstiden på 90-tallet med åtte på rad – var tent.

Men Celtic ristet av seg kalddusjen temmelig fort. De festet grepet på midtbanen. Og presset RBK lenger og lenger bakover mot egen 16-meter.

James Forrest, som ble matchvinner da skottene slo ut RBK i fjorårets kvalifisering til Champions League (1–0 sammenlagt), testet André Hansen med et godt skudd etter halvtimen.

Fire minutter etterpå skrek hele Celtic Park på straffe. Vegar Hedenstad var åpenbart heldig da han slapp unna etter den vel tøffe nærkampen med Olivier Ntcham med fortid i Manchester City.

Den belgiske dommeren Bert Verenten var oppe i situasjonen - tenkte seg om to sekunder - men lot spillet gå.

To minutter før pausesignalet kom imidlertid utligningen. Scott Sinclair kom seg fri på høyresiden. Han fant Odsonne Edouard. Franskmannen som kom fra Paris Saint Germain for rekordsummen 100 millioner kroner gjorde opp for en del av pengene, med en kjapp avslutning i mål, hvor han lurte Even Hovland i forkant.

Fansen hadde ikke kommet seg ut av ølkøen fra pausen før det igjen eksploderte. Denne gangen med en klassescoring fra Ntcham. Fra VM-vinner-landet Frankrike han også. Og fra 18 meter skrudde han ballen i krysset til André Hansen.

Men så var det keeper-Hansen i sin røde drakt som eide kampen. Ganske lenge, faktisk. Gang på gang måtte han i aksjon med glitrende keeperspill. Fire store sjanser avverget han før løpet var kjørt for RBK.

Slik spilles CL-kvalifiseringen 2. runde: RBK – Celtic (1. august) 3. runde: AEK Athen – Celtic/RBK (7. /8. aug., og 14. aug.) 4. runde: Playoff (21./22. aug., og 28./29. aug.)

Anders Trondsen gjorde en sjebnesvanger pasningsfeil 15 minutter før slutt, og serverte ballen i beina på Forrest. Han spilt Edouard. Alene mot Hansen gjorde han ingen feil, og løftet ballen enkelt i mål.

