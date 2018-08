NORSK SUKSESS: Sarpsborg, Rosenborg og Molde – her illustrert ved Patrick Mortensen (f.v.), Anders Trondsen og Ole Gunnar Solskjær – spiller for en plass i Europa League-gruppespillet. Foto: NTB scanpix

Spinnville summer på spill for Eliteserie-trio: – Attraktivt

Rosenborg, Molde og Sarpsborg har allerede tjent godt på Europa-sommeren. Nå er de ett steg unna en virkelig gullgruve.

Torsdag kveld sikret Eliteserie-trioen hver sin plass i play off til Europa League-gruppespillet, med Sarpsborgs 1–0-seier over kroatiske Rijeka som det mest uventede og oppsiktsvekkende resultatet.

Et dobbeltoppgjør skiller dermed de tre norske klubbene fra høstens Europa League-gruppespill: Rosenborg er storfavoritter mot makedonske Shkëndija, mens Molde og Sarpsborg får beinhard motstand i henholdsvis Zenit St. Petersburg og Maccabi Tel Aviv.

De tre kvalifiseringsrundene i Europa League har allerede gitt Molde og Sarpsborg 7,5 millioner kroner i premiepenger. Rosenborg har tjent litt mer, ni millioner, ettersom de deltok i to runder av Champions League-kvalifiseringen. Ved tap i play off får klubbene ytterligere 2,9 millioner kroner.

Men tar de seg til gruppespillet kan de glise hele veien til banken.

Et avansement vil i seg selv sikre klubbene nye 28 millioner kroner i premiepenger. I tillegg til dette kommer betydelige summer for TV-rettigheter samt lukrative premiepenger for hver enkeltkamp i gruppespillet: 5,5 millioner kroner per seier og 1,8 millioner kroner per uavgjort.

Tjente mellom 60 og 70 mill.

I fjor anslo Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug at klubben ville tjene mellom 50 og 100 millioner kroner på å kvalifisere seg til gruppespillet, når man inkluderer både premiepenger, inntekter for TV-rettigheter og billettinntekter.

Premiepenger i Europa League – 1. kval.runde: 2,3 millioner kroner

– 2. kval.runde: 2,5 millioner kroner.

– 3. kval.runde: 2,7 millioner kroner.

– Play-off (kun de utslåtte): 2,9 millioner kroner.

– Gruppespill: 28 millioner kroner. I Europa League får lagene 5,5 millioner kroner per seier og 1,8 millioner kroner per uavgjort. Ved avansement (i tillegg til gruppespill): – 16-delsfinale: 4,8 millioner kroner.

– Åttedelsfinale: 10,5 millioner kroner.

– Kvartfinale: 14,5 millioner kroner.

– Semifinale: 23 millioner kroner.

– Finale: 43 millioner kroner. Vinneren får ytterligere 38,5 millioner kroner i premiepenger. OBS! Summene er beregnet ut fra valutakursen til euroen per juli (9,6 NOK).

Molde kjenner også godt til den økonomiske oppsiden ved et Europa League-eventyr. Administrerende direktør Øystein Neerland forteller til VG at klubben tjente «mellom 60 og 70 millioner kroner» da de vant gruppen sin og gikk helt til første utslagsrunde i Europa League i 2015/16-sesongen.

– Vi har egentlig ikke regnet så mye på hva vi kan tjene denne gangen, men vi har jo erfaringstall fra den gangen. Økonomisk er det attraktivt, og sportslig er det veldig attraktivt, sier Neerland.

Han tillegger en faktor som er vanskelig å regne ut på forhånd, men som ofte viser seg å være den aller største inntektskilden: Spillersalg som følge av god eksponering i en europeisk turnering.

– Presterer man der, så har man bevist at man kan takle høyere nivå. Minuset ved å komme til et gruppespill er at man mister noen gode spillere, men fordelen er at man kan gjøre økonomisk gunstige salg, sier direktøren.

Rosenborg solgte i januar 2016 både Alexander Søderlund og Ole Selnæs til Saint-Étienne for store summer etter å ha møtt den franske klubben i Europa League-gruppespillet. Molde solgte blant andre Mohamed «Moi» Elyounoussi (Basel) og Fredrik Gulbrandsen (RB Salzburg) etter Europa-eventyret samme sesong.

Berntsen: – Store kostnader

Sarpsborg-sportssjef Thomas Berntsen prøver å nyansere:

– Det er store kostnader ved Europa-spill når det drar seg så langt: Bonuser til spillere og ekstreme reisekostnader, for vi betaler for charterfly. Men den økonomiske situasjonen i Sarpsborg var veldig, veldig lys før Europa League, og den vil være veldig, veldig lys etter Europa League. Vi er i en god situasjon.

– Har dere regnet på hvor mye dere kan tjene på en plass i gruppespillet?

– Det vil generere veldig bra med penger for oss hvis vi går dit. Det høres kjedelig ut, men jeg sier det likevel: Det viktigste for oss er å generere opplevelser for byen, og erfaring og kunnskapsløft hos oss. Men vi skal ikke være flåsete om økonomi, Sarpsborg 08 -bruket går bra, og det vil være en ekstremt fin bonus å få på toppen, sier Berntsen til VG.

Han påpeker at Sarpsborg ikke vil øke billettprisene ved et eventuelt Europa League-gruppespill – der alle billettinntekter går til klubben – til tross for at etterspørselen trolig vil overgå kapasiteten på knappe 7.000 tilskuere.

– Vi har ingen intensjon om å skvise mest mulig ut av det, sier sportssjefen.