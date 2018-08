Chelsea i fare for stjerneflukt

Publisert: 05.08.18 08:37

FOTBALL 2018-08-05T06:37:06Z

Eden Hazard, Thibaut Courtois og Willian har alle blitt kraftig linket bort fra Stamford Bridge i sommer. Fem dager før overgangsvinduet stenger, er situasjonen fortsatt uavklart for de tre stjernespillerne.

– Etter seks fantastiske år i Chelsea, kan det være på tide å prøve noe nytt, sa Eden Hazard da Belgia sikret VM-bronsen i midten av juni.

Uttalelsene var startskuddet for heftige spekulasjoner rundt belgierens fremtid på Stamford Bridge og Sunday Times melder at Sarri skal i et skjebnemøte om driblefantens fremtid så snart han er tilbake fra ferie.

Sarri er «desperat» etter å løse situasjonen så fort som mulig, skriver avisen. Det engelske overgangsvinduet stenger allerede førstkommende torsdag, mens eksempelvis Spania, dit Hazard er kraftigst koblet til, har ut august til å gjennomføre overganger.

En kontrakt på tre millioner kroner i uken skal være nok til å overbevise Hazard om å bli.

Courtois-bud

En annen spiller Sarri er nødt til å overbevise om å bli, er Thibaut Courtois. Målvakten har blitt hyppig koblet til en overgang til Real Madrid og nå begynner agenten til den høyreiste belgieren å bli utålmodig.

– Chelsea har sagt at det er opp til Courtois, men han har gjort det klart at det beste for ham er å flytte til Madrid. Det er et bud på plass, som Chelsea kan akseptere, sier agenten til the Sun.

Et Courtois-salg ville etterlatt Chelsea på bar bakke i målvaktsspørsmålet, med Willy Caballero som det beste alternativet. På fredagens pressekonferanse var Sarri åpen om usikkerheten rundt den høyreiste målvaktens fremtid, som nå er inne i sitt siste kontraktsår.

AWOL

Brasilianeren Willian har også blitt ryktet ut av Stamford Bridge i sommer, med Manchester United som den mest seriøse beileren. Høyrevingen kom tilbake til Chelseas sesongoppkjøring fem dager for sent og er ikke ventet å starte dagens kamp mot Manchester City .

– Jeg tror han blir i Chelsea, det er jeg veldig sikker på, sa Sarri om Willians overgangssituasjon.

Chelsea har i så fall frem til torsdag på å erstatte tre nøkkelspillere om de skulle bli solgt.

VGs tips: Manchester City-seier

Community Shield-finale, spilles på Wembley. For Chelseas del har nyansatte Maurizio Sarri slitt med å implementere den offensive fotballen han ønsker å innføre, og har kun klart å score ett mål i treningskampene mot både Perth Glory (1-0), Inter (1-1) og Arsenal (1-1).

Manchester City har på sin side stilt enda mer B-preget enn sin motstander fra London. Det ble tap mot både Dortmund (0-1) og Liverpool (1-2), men mot Bayern (3-2) snudde de til seier etter å ha ligget under.

Det gjenstår å se hvor sterkt de respektive lagene stiller i søndagens kamp, så her kan det være lurt å ta en ekstra titt på lagene før avspark. Men vi tror harmonien er sterkest i Manchester City og spiller B til 1,85 i odds .

Spillestopp er klokken 15.55 og kampen vises på Viasat 4.