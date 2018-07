FRYD OG GAMMEN: Ivar Koteng gir Kåre Ingebrigtsen gullklemmen etter at Rosenborg vant cupen i 2015. Foto: Therese Alice Sanne / VG

Malmö-flørt, utblåsninger og sviktende utvikling: Grunnene til at Kåre måtte gå

Publisert: 25.07.18 06:34 Oppdatert: 25.07.18 07:26

TRONDHEIM (VG) Kåre Ingebrigtsen (52) kalte sparkingen «et sjokk», Erik Hoftun (47) «trodde han køddet». Men de som følger Rosenborg tettest, har sett flere tegn på at noe var i gjære.

– Jeg hadde ikke ventet at det kom den dagen, men det hadde ligget i luften en god stund, sier sportskommentator i Adressa, Birger Løfaldli, til VG.

Sparkingen av Kåre Ingebrigtsen (52), og assistent Erik Hoftun (47), kom torsdag for mange som lyn fra klar himmel, fire år og to dager, tre seriegull, to cupgull og to Europa League-gruppespill etter at han kom inn som redningsmann .

Men mellom linjene kunne man, ifølge Løfaldli, de siste månedene se tydelige tegn på at det bar den veien:

Måtte svare for styret: I slutten av juni skrev Adressa at Ingebrigtsen to ganger i vår blitt kalt inn av styreleder Ivar Koteng for blant annet å svare for resultater og spillestil.

Han kom inn som et frisk pust, men har i siste halvdel av sin Rosenborg-periode oftere måttet svare for temperament. I fjor ble han kalt inn på teppet av Koteng etter utblåsningen mot Fredrik Pallesen Knudsen , han avfeide Nils Arne Eggens treningskritikk ved å si «jeg leser det ikke, det gjør ingenting med meg sånn sett», og forrige uke kulminerte det i en boikott av Adressa etter at Ingebrigtsen ble mektig irritert etter et spørsmål fra avisen på pressekonferansen før returkampen mot Valur (se video av hendelsen ). Supporter-misnøye: Det har vært tilløp til piping på Lerkendal når Rosenborg har blitt passive og defensive i Eliteserien. Det har samtidig kommet kritikk for manglende direkthet i spillestilen, noe Ingebrigtsen også erkjente i vår. Og supporterne har mislikt den defensive tilnærmingen i en del Europa-kamper.

Sportslig hovedgrunn

Løfaldli, som følger Rosenborg tett, er likevel klar på at sparkingen har én hovedgrunn, den samme som Ivar Koteng trakk frem torsdag: det sportslige.

– Alle slike ting kan spille inn når styret skal ta en avgjørelse, men mangel på sportslig fremgang er viktigst. Det andre er underpunkter, sier Adressas sportskommentator.

Mandag kveld ble Ingebrigtsen og Hoftun hyllet av supporterne – og svarte med dans:

Ligagull og Europa League-gruppespill i fjor og heng på gullet i år til tross, den sportslige fremgangen har ikke vært god nok, mener han. Kommentatoren forstår at det kan virke rart å sparke treneren etter tre strake seriegull, men forteller at han likevel er enig med Kotengs analyse og begrunnelse for sparkingen.

– De skal ut i Europa, og for å hevde seg der må de bli stadig bedre. Siste års stagnasjon, og kanskje tilbakegang, holder ikke. Jeg mener det er helt greit at de sikter så høyt nå når det meste er på plass: en bra spillerstall og god økonomi i norsk standard, sier han.

– Fant ut at de måtte ta grep

Selv om de andre momentene karakteriseres som «underpunkter», tror Løfaldli at Malmö-kontakten hadde innvirkning på at Rosenborg-styret valgte å sparke treneren.

– Jeg tror det påvirket, og de fant ut at de måtte ta grep. De fant ut at Kåre ikke er trener neste år, og når de har bestemt seg for det er det like greit å gjøre det med en gang, sier han.

Leder og talsmann i RBKs supporterklubb Kjernen, Espen Viken, sier at de stiller seg bak styrets avgjørelse.

– Så dere avskjeden komme?

– Det som var lyn fra klar himmel, var at det kom den torsdagen, sier han til VG.

– Kåre har villet forsvare seg til Europa, og det er et klart brudd på det vi tror på. Den forsvarsbiten har blitt tyngre og tyngre for vår del. Vi kjenner at det er noe i det styret sier, fortsetter Kjernen-lederen.

– Hva ligger grunn for sparkingen? Bare sportslig utvikling, eller er det noe mer?

– Sportslig utvikling, selvfølgelig. De to første årene med Kåre var halleluja, men vi kjenner at det har skrantet, uten at vi legger hele skylden på Kåre. Det var nok artigere å være ham i starten enn i en skadesituasjon der man prøver og prøver uten å få det helt til, sier Viken, som bemerker at Kjernen er «evig takknemlig» for at «Kåre har gjenopprettet Rosenborg».

Slutt er det uansett for Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun. De måtte gå, én dag etter at Rosenborg tok seg videre fra første runde i Champions League-kvalifiseringen.

