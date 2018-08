TAR DE PL MED STORM? Sokratis Papastathopoulos, Felipe Anderson og Mohamed Elyounoussi. Foto: REUTERS og GETTY IMAGES

Eksperter: Se opp for disse Premier League-nykommerne

Publisert: 10.08.18 09:35

FOTBALL 2018-08-10T07:35:04Z

Akkurat som i fjor har flere av storklubbene brukt vanvittige summer på nye spillere. Norske Mohamed « Moi » Elyounoussi (24) er likevel en av de flest eksperter nevner som en å se opp for denne sesongen.

Bare en drøy måned etter VM-finalen, skal Premier League -ballen rulle igjen. Manchester United og Leicester åpner ballet for den kommende sesongen på fredag, og allerede på søndag møtes Liverpool og West Ham og Arsenal og Manchester City.

Nevnte City har signert Riyad Mahrez for 60 millioner pund. Inn Emirates-portene har Stephan Lichtsteiner og Bernd Leno kommet. Kepa Arrizabalaga er Chelseas nye målvakt etter at klubben utløste utkjøpsklausulen på elleville 71 millioner pund, mens Jorginho var med på flyttelasset da Maurizio Sarri ble klar som ny trener for London-klubben.

Alisson (67 mill. pund), Naby Keita (48 mill. pund), Fabinho (44 mill. pund) og Xherdan Shaqiri (13 mill. pund) skal prøve å skyte Liverpool til deres første Premier League-tittel på 28 år, mens Fred er den ene store signeringen United gjorde i sommer. Brasilianeren kostet Manchester-klubben 52 millioner pund. Richarlison har blitt solgt til Everton fra Watford for ekstreme 40 millioner pund, mens Lucas Digne har kommet fra Barcelona for «bare» 18 millioner pund.

Eneste klubb uten signering: Tottenham

Med andre ord – pengene har blitt brukt i hytt og pine – også denne sommeren, bortsett fra Tottenham. De har ikke signert noen.

Men hvilke nye bekjentskaper er det verdt å se opp for før den kommende Premier League-sesongen?

VG har pratet med tre eksperter som har plukket sine under-radaren spillere som kan blomstre i år:

TV 2-ekspert Espen Ween trekker frem nysigneringen til West Ham Felipe Anderson som sin første spiller. Ween forteller om en spiller med et eksplosivt rykk med ustoppelige dribleserier, som kan bidra med assists og scoringer i alle former og fasonger.

– Dimitri Payet etterlot seg et tomrom West Ham har jobbet halvannet år med å fylle, men nå kommer Felipe Anderson. Gjennombruddsesongen hans i 2014/15 for Lazio er noe av det råeste jeg kan huske. Nærmest over natta gikk den brasilianske vingen fra å ha vært best kjent som kompisen til Neymar til å dominere fullstendig hver helg. Ellevilt toppnivå.

Har tro på ny forsvarssjef på Emirates

I tillegg til å ha hentet nevnte Leno og Lichtsteiner, har også Sokratis Papasthathopoulos blitt signert av den nye treneren Unai Emery. Spillestilen til grekeren passer Premier League perfekt, forteller Ween.

– Sokratis er akkurat den stoppertypen som har vært savnet på Emirates. De siste sesongene har det ikke gjort vondt nok å skulle bryne seg på midtforsvaret til Arsenal. Det vil grekeren endre på. Spillestilen bør passe perfekt i Premier League, sier Ween, og lister også opp Fabian Schär (Newcastle) og Ruben Neves (Wolverhampton) som potensielle publikumsfavoritter.

Både Ween og en annen TV 2-ekspert – Mina Finstad Berg – har plukket ut to spillere som spilte sist sesong i hhv. Championship og Raiffeisen Super League: Ryan Sessegnon og Moi Elyounoussi .

– Alderen tatt i betraktning er kanskje forventningene til Fulham-spilleren uforholdsmessig høye, men det 18-åringen har vist i Championship tilsier at han har evne til å ta nivået raskt og bli en attraksjon, sier Ween. Finstad Berg supplerer:

– Fjorårets store snakkis i Championship! Unggutten var jakta av flere storklubber, og det er ikke uten grunn. Enormt produktiv foran mål i fjor, så gjenstår det å se om han kan gjenskape den magien et nivå høyere. Kan bli en av de virkelig store.

TV 2-duo: Moi får mye spilletid

Duoen har en unison enighet om at Moi kommer til å få mye tillit i hans nye klubb Southampton.

– Han er mer direkte og gjennombruddshissig enn mannen han erstatter, Dusan Tadic. Må tåle forventningspress, men jeg er overbevist om at Southampton-fansen vil trykke ham til sitt bryst, mener Ween.

– Det er alltid spennende å følge norske spillere i utlandet, og Moi er en av de som har størst potensiale. Det blir spennende å se hvordan han finner seg til rette i Southampton og Premier League, men han er jo en spiller som virkelig har evnen til å begeistre, påpeker Finstad Berg.

Hun har også sneket inn en Arsenal-signering i Lucas Torreira . Finstad Berg mener han har alle forusetninger for å bli en nøkkelspiller for Arsenal.

– 22-åringen har imponert meg voldsomt i Sampdoria, og er et enormt talent. Kombinasjonen av teknikk, pasningsspill og ekstrem arbeidskapasitet og «grinta» er utrolig interessant.

NRK-ekspert: Chelsea-duo blir heite

NRK-ekspert Thore Haugstad trekker frem en Chelsea-duo man må se opp for: Jorginho og Mateo Kovacic .

– Jorginho er et av de sikreste kortene i dette overgangsvinduet. Sarri kjenner ham godt etter tre år i Napoli, hvor Jorginho var midtbanens dirigent. Jorginho er vanvittig flink til å orientere seg før han får ballen og tre den gjennom ledd, gjerne i dype situasjoner under press. Kovačić er en fotrapp playmaker med en egen evne til å føre ballen gjennom ledd, ofte i trange soner gjennom midten. Det at Real Madrid nektet å gi Chelsea opsjon på kjøp i låneavtalen, viser hvor høyt de verdsetter ham. Han er mer mobil enn Fàbregas, mer teknisk enn Barkley – og vil sannsynligvis innta indreløperrollen ved siden av Kanté.

I tillegg til de to nysigneringene til Maurizio Sarri, drar Haugstad opp en annen midtbanespiller av hatten: Joao Moutinho . Et scoop av Wolves, mener NRK-eksperten.

– Moutinho er en pasningssikker og taktisk klok midtbanemotor som har spilt fast for Portugal i et tiår. Selvsagt burde egentlig ikke en profil av et slikt kaliber gå til en nyopprykket klubb, men Wolves jobber med Jorge Mendes, verdens mektigste agent, som har Moutinho som sin klient. Moutinho blir nok ingen spektakulær signering – han scorer for eksempel lite mål – men vil gjøre en veldig godt jobb for laget.