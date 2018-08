MISFORNØYD: Alexis Sánchez mener Manchester United må hente forsterkninger hvis de skal kjempe om trofeer kommende sesong. Foto: Andreas Gebert / X06742

Sánchez vil ha storsignering til Manchester United

Publisert: 09.08.18 08:24

Manchester Uniteds midtbanestjerne Alexis Sánchez (29) mener klubben må signere en spiller av Arturo Vidals kaliber før overgangsvinduet stenger torsdag.

Denne sommeren stenger overgangsmarkedet tidligere enn vanlig for de fire øverste divisjonene i England. Torsdag klokken 18.00 (norsk tid) er fristen for å sikre seg nye spillere.

Manchester United har sikret seg to nysigneringer, Fred fra Shaktar Donetsk og Diogo Dalot fra Porto, og José Mourinho har gitt tydelig uttrykk for at han ønsker seg to spillere til.

Trenger kvalitet

Alexis Sánchez mener også United må handle, og at det trengs kvalitet.

– I United må vi signere store spillere, med erfaring. Barcelona har nylig signert Arturo Vidal, som er en fantastisk spiller. Han er et eksempel på den type spiller vi trenger for å vinne trofeer, sier Sánchez til Sky Sports .

Men chileneren har også troen på at brasilianske Fred blir et friskt tilskudd.

– Fra det jeg har sett på trening er Fred en spiller som alltid vil fremover. Jeg tror vi kommer til å spille godt sammen, sier han.

Vil vise hva han er god for

Sánchez fikk ikke en overbevisende start på United-karrieren etter han kom fra Arsenal i januar, men med en sommer der han har hatt fotballfri, føler han seg nå klar til å bevise hva han er god for.

– Når du kommer til en klubb i midten av sesongen er det vanskelig. I starten handler det om å lære og tilpasse seg nye treningsmetoder, ny trener og nye lagkamerater. Nå vil jeg vise alle hva jeg vet jeg kan, sier Sánchez.

En ny midtstopper skal stå øverst på Mourinhos ønskeliste. Navn som Jérôme Boateng, Toby Alderweireld, Harry Maguire og Yerry Mina har vært linket til klubben.