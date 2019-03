Ga opp mot Barcelona: – Sprang bare for syns skyld

BARCELONA (VG) LSK-spiss Elise Thorsnes kom ikke til en eneste sjanse da det ble 0–3-tap i Champions League-kvartfinalen. LSK får en blytung jobb i returkampen mot Barcelona på Åråsen på onsdag.

Publisert: 21.03.19 09:05 Oppdatert: 21.03.19 09:46







– På slutten så sprang jeg bare for syns skyld. De hadde to-tre alternativer å spille på. Det er vanskelig som ensom spiss. Vanligvis kan du gå i press for å vinne ballen, men her var et klin umulig å få tak i ballen på egen hånd, sier LSK-spissen som ikke kom til en eneste sjanse på Mini Estadi i Barcelona.

– Jeg sitter igjen med samme opplevelsen som sist jeg spilte her med Avaldsnes. Barcelona triller ball og skaper sjanser, mens vi stort sett spiller vekk ballen når vi vinner, sier Thornes som også i 2017 opplevde to klare tap for Barca i Champions League .

– Vi henger etter, det er store avstander, og vi klarer egentlig ikke å skape noe som helst egentlig, sier hun uten å ha gitt opp drømmen om semifinale helt.

– Vi har sett på herresiden i Champions League den siste tiden at ting kan skje. Hadde vi fått med oss et bortemål eller tapt 2–0, så hadde det sett bedre ut. Det har skjedd større undre før, men det er vanskelig, sier Thorsnes.

– Jeg tror det blir vanskelig å gå videre, men vi har lyst til å slå dem, sier Guro Reiten. Hun var skuffet over at LSK ikke klarte å gjøre mer med ballen.

Trener Hege Riise fleiper med at LSK nå håper på kraftig snøvær når Barcelona kommer til Åråsen kommende onsdag.

– Vi håper på masse snø og at vi bare må måke sidelinjene. All snøen lar vi ligger på. Spøk til side. Vi står foran en formidabel oppgave. Nå må vi deppe litt, restarte og få fart på beina igjen, sier Riise.

Hun får antagelig ikke hjelp av værgudene. Det er er meldt godt vårvær på Østlandet også neste uke.

– Det blir uansett en veldig tøff kamp. Det vet vi før vi drar til Norge, sier Barcelonas tomålsscorer, Toni Duggan.

Spissen fikk tid og rom med en gang. Innlegget fra Marta Torrejón forsvant inn forbi backen Anja Sønstevold og inne i feltet hadde ingen kontroll på den engelske landslagsspissen. Hun banket ballen i mål fra åtte meters hold.

– Vi fikk en verst tenkelig start. Da kom vi på hæla, sier Riise.

Midtveis i omgangen traff Liverpool-jenta Duggan igjen. Nederlandske Lieke Martens lurte seg inn bak LSK-kapteinen på høyre back, Ingrid Moe Wold. Hun serverte Toni Duggan, stopper Sarah Suphellen rakk ikke frem, og ballen forsvant via stolpen og inn bak Cecilie Fiskerstrand.

Keeperen hadde ingen hyggelig 23-årsdag og bak henne var det temmelig tyst blant et 30-talls kanarifans. Lillestrøm var ikke i nærheten og hadde heller ikke hellet med seg da ballen slo opp i hendene til Emilie Haavi etter 35 minutter.

Mariona Caldentey satte straffen i mål via hanskene til Fiskerstrand.

– Jeg skal ta den. Skuddet kommer i keeperhøyde og jeg har fem fingre på den. For dårlig av meg, sier Fiskerstrand og kunne tenkt seg en bedre bursdag.

