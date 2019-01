KLAR FOR BARCA: Frenkie de Jong. Foto: Barcelona

Barcelona sprenger banken for ettertraktede Frenkie de Jong

FOTBALL 2019-01-23T17:10:43Z

Barcelona trakk det lengste strået i jakten på stortalentet Frenkie de Jong (21). Han skal angivelig ha takket nei til både PSG og Manchester City, og slutter seg til den spanske storklubben 1. juli.

Det bekrefter Barcelona i en pressemelding på sine nettsider onsdag kveld.

Overgangssummen skal være på 86 millioner euro, som tilsvarer 842 millioner norske kroner. Overgangssummen fordeler seg på 75 millioner euro (734 millioner norske kroner) med en gang, i tillegg til 11 millioner euro (107 millioner norske kroner) i diverse klausuler.

Det betyr at han kan overta rekorden som Nederlands dyreste spiller som fortsatt tilhører Virgil van Dijk. Liverpool betalte drøye 830 millioner kroner for midtstopperen.

21 år gamle de Jong har skrevet under på en femårskontrakt med den katalanske storklubben, som trer i kraft fra 1. juli 2019.

– Han er allerede en stor spiller, og han har en strålende fremtid, sier Barcelona-trener Ernesto Valverde.

Midtbanespilleren har vært blant verdens mest ettertraktede talenter siden han fikk gjennombruddet for Ajax i 2017/18-sesongen.

Både Manchester City og PSG skal – i likhet med Barca – ha vært interesserte i å hente unggutten, som i løpet av 2018 noterte seg for fem landskamper for «Oranje».

– Nesten uforskammet bra for alderen

Barcelona skriver i pressemeldingen at de har latt seg imponere av hans allsidighet, hans blikk for spillet og «hans naturlige evne til å finne den riktige pasningen».

Nettopp de kvalitetene trekker Viasat-kommentator Paul Thomas Clay også frem.

– De får en fyr som er usedvanlig moden og nesten uforskammet bra for alderen. Han har hele registeret. Han har et voldsomt godt fotballhode, leser spillet, har ro og oversikt. Det er jo det man ser med alle toppspillere: De har alltid god tid, og det virker som de Jong aldri er i tidsnød. Med ballen er han en stor spiller, men han kan gjøre en god jobb defensivt også, sier kommentatoren til VG.

Han stusser ikke over at Barcelona betaler så mye for 21-åringen. Ikke med tanke på hvordan dagens marked er.

– Han har vist i både ligaen og i Champions League at han holder et veldig høyt nivå mot gode motstandere. Alle i Nederland snakker om at han er en av dem som skal være sentrale på landslaget. Og nederlenderne har jo hatt sine stjerner tidligere, så de vet jo hva de snakker om, sier Clay.

De Jong blir den 20. nederlenderen som tar på seg den berømte Barcelona-trøyen.

Han vil da være i celebert selskap sammen med legender som Johan Cruyff, Johan Neeskens, Ronald Koeman, Patrick Kluivert, de Boer-brødrene Frank og Ronald og Edgar Davids, for å nevne noen.

I faktaboksen kan du se samtlige.

– Det er en veldig spennende overgang, og den Ajax/Barcelona-linken og tradisjonen fortsetter. For de Jongs del er dette et sikrere langsiktig prosjekt enn hva det ville vært å for eksempel gå til PSG, mener Clay.

I kjølvannet av de Jong-overgangen melder nederlandske De Telegraaf at et annet ettertrakted Ajax-talent, midtstopperen Matthjis de Ligt, ønsker å slå følge med de Jong og gå til Barcelona.