JESUS REDDER: Gabriel Jesus feirer etter å ha satt inn 1–0 mot Burnley etter en flott soloprestasjon. Foto: OLI SCARFF / AFP

Manchester City knuste Burnley i FA-cupen: − Fordel Liverpool

FOTBALL 2019-01-26T16:59:47Z

(Manchester City − Burnley 5-0) Pep Guardiolas stjernegalleri hadde få problemer med å ta seg videre i FA-cupen mot Burnley, og er dermed med i fire turneringer. Det kan bli avgjørende for tittlekampen, mener fotballekspert.

Publisert: 26.01.19 17:59 Oppdatert: 26.01.19 18:31

Scoringer av Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Sergio Agüero og et selvmål fra Kevin Long sørget for at Burnleys røk hodestups ut av FA-cupens fjerde runde. Laget har nå scoret 30 mål på syv kamper i 2019 og seieren var lagets åttende strake.

Burnley tapte for første gang på seks kamper, og førstkommende tirsdag venter Ole Gunnar Solskjær og Manchester United på Old Trafford. Og United-treneren var trygt plassert på tribunen på Etihad for å speide på sin neste motstander.

For City betyr avansementet at drømmen om fire titler fortsatt lever for Pep Guardiola, selv om katalaneren avfeide snakk om en «kvadrupel» til katalansk presse som «fantasi» fredag.

TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg sier til VG at hun tror antall turneringer kan bli avgjørende for tittelkampen i Premier League .

– Jeg tror det er fordel Liverpool. Man har jo sett at Liverpool under Jürgen Klopp tar mer poeng per kamp med et par dagers hvile mellom kampene.

Man City – Liverpool i februar Turneringer: Man City 4 – Liverpool 2 Antall kamper: Man City 9 – Liverpool 7 Dager mellom kamper (gjennomsnitt): Man City 3 – Liverpool 4,7 Planlagt reisedistanse: Man City 2000 kilometer – Liverpool 667 kilometer Kilde: NBC

«Citizens» ligger fire poeng bak Liverpool i Premier League, møter Schalke 04 i 16-delsfinalen i Champions League, møter Chelsea i ligacupfinalen og er nå klar for femte runde i FA-cupen.

Til sammenligning er tittelrival Liverpool kun med i hjemlig serie og Champions League.

Men Finstad Berg sier likevel at spillertroppen til City gjør at de tåler å hvile nøkkelspillere, uten at det går veldig ut over kvaliteten i laget.

FA-cup, 4. runde: Accrington – Derby 0-1, Brighton – West Bromwich 0-0, Doncaster – Oldham 2-1, Manchester C. – Burnley 5-0, Middlesbrough – Newport 1-1, Newcastle – Watford 0-2, Portsmouth – Queens Park Rangers 1-1, Shrewsbury – Wolverhampton 2-2, Swansea – Gillingham 4–1. Spilt fredag: Bristol C. – Bolton 2-1, Arsenal – Manchester U. 1–3.

– Vi har sett at Guardiola i enkelte kamper holder (Leroy) Sané eller (Raheem) Sterling helt ute av kamptroppen, der de ikke er tiltenkt en rolle, sier hun og viser til at tittelrivalene Liverpool og Tottenham virker mye mer sårbare for skader og slitasje i troppen.

Men turneringen som bikker tittelkampen den ene eller andre veien tror Finstad Berg blir Champions League.

– Det handler mye om hvor langt de kommer der. Liverpool vil ha ambisjoner om å nå langt, og det å endelig kunne hevde seg i Champions League vil være enormt viktig for City.

Manchester City møter Newcastle førstkommende tirsdag. Liverpool møter Leicester til seriekamp på onsdag.