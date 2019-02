SNART NY SESONG: Både Brann, her ved Bismar Acosta, og Rosenborg, her ved Nicklas Bendtner, har hentet inne flere profilerte spillere i vinter. Også Molde har vist muskler Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Storklubbene viser muskler: Eksperter uenige om hvem som ser sterkest ut

Rosenborg, Molde og Brann har alle hentet inne profilerte navn denne vinteren. Ekspertene er nå delte i synet på hvem som ser ut som tittelfavoritt i 2019.

Publisert: 08.02.19 08:27







– Alt annet enn gull for Rosenborg vil være skuffende for Horneland og gjengen. Men jeg både håper og tror at både Molde og Brann kan være med å kjempe helt inn, forteller Jesper Mathisen, TV 2-ekspert.

Han trekker særlig frem Gjermund Åsen som den mest interessante nykommeren til Rosenborg.

les også Nytt tap for Horneland-RBK: – Utrolig udisiplinert

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien direkte på Eurosport Player

– Vi har ventet litt på når han skulle bli hentet hjem igjen, og nå skjedde det. Jeg forventer at han herjer like mye som han gjorde i store deler av sesongen for Tromsø i fjor.

TROR PÅ TRØNDERNE: TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror Eirik Hornelands Rosenborg stikker av med eliteserietittelen i 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

Han mener også at onsdagens signering av David Akintola er spennende.

– Jeg hadde han jo på mitt årets lag i fjor. Han tok store steg i Haugesund, og fortsetter han den utviklingen kan han bli meget god. Med han på den ene kanten og Adegbenro på den andre, vil ethvert forsvar i Eliteserien slite med å stoppe, sier Mathisen.

Se alle Akintolas mål i fjor:

– Nødt til å ha Molde som favoritt

Kommentator i Eurosport Asbjørn Myhre er ikke av samme oppfatning. Han tror på et Molde-lag selv uten Ole Gunnar Solskjær ved roret.

– Med tanke på høsten de hadde i fjor og troppen de nå har, er jeg nødt til å ha de som favoritter. Jeg tviler på at Solskjær kommer tilbake i sommer, men Erling Moe har hatt hell tidligere i Molde, sier Myhre.

TIPPER MOLDE: Kommentator i Eurosport Asbjørn Myhre tror Molde stikker av med tittelen i årets eliteserie. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Han mener Molde har hentet inn flere interessante spillere i Eirik Ulland Andersen, Martin Bjørnbak, Erling Knudtzon og Kristoffer Haraldseid. Sistnevnte tror han vil passe perfekt inn i måten Molde spiller fotball på.

– Haraldseid har en meget god høyrefot, og ikke minst så har han god kapasitet. Han vil nok være med mye fremover og skape mange sjanser med hans gode høyrefot, forteller Eurosport-kommentatoren.

Storklubbenes overganger Rosenborg Inn: Julian Faye Lund (tilbake fra Levanger etter lån)

Gustav Valsvik (Eintracht Frankfurt, Tyskland)

Gjermund Åsen (Tromsø)

David Akintola (på lån fra Midtjylland) Ut: Olaus Skarsem (lån til Ranheim ut sesongen)

Erlend Dahl Reitan (lån til Bodø/Glimt ut sesongen)

Andreas Helmersen (lån til Odd ut sesongen)

Malte Amundsen (Vejle Boldklub, Danmark)

Fredrik Vinje (Ranheim)

Alex Gersbach (NAC Breda, Nederland)

Torbjørn Heggem (lån til Ranheim ut sesongen)

Issam Jebali (Al Wheda, Saudi-Arabia) Molde Inn: Erling Knudtzon (Lillestrøm)

Martin Ove Roseth (tilbake fra Levanger etter lån)

Markus Eiane (Bryne)

Fredrik Sjølstad (Kongsvinger)

Eirik Ulland Andersen (Strømsgodset)

Martin Bjørnbak (Bodø/Glimt)

Kristoffer Haraldseid (Haugesund) Ut: Erling Braut Haaland (Red Bull Salzburg, Østerrike)

Isak Ssewankambo (kontrakt utgått)

Ibrahima Wadji (Haugesund)

Paweł Cibicki (tilbake til Leeds, England etter lån)

Ottar Magnus Karlsson (Mjällby, Sverige)

Sivert Gussiås (lån til Strømmen ut sesongen)

Petter Strand (Brann)

Fredrik Brustad (Mjøndalen)

Tobias Hammer Svendsen (lån til Sandefjord ut sesongen)

Agnaldo Pinto de Moraes Júnior (kontrakt utgått)

Babacar Sarr(kontrakt terminert)

Sonni Ragnar Nattestad (Fredericia, Danmark) Brann Inn: Håkon Opdal (Start)

Jesper Löfgren (Mjällby, Sverige)

Kristoffer Løkberg (Ranheim)

Marcus Mehnert (Asker)

Eirik Holmen Johansen (Sandefjord)

Petter Strand (Molde)

Erlend Hustad (Notodden. Spilleklar 1.august 2019) Ut: Halldor Stenevik (Strømsgodset)

Peter Orry Larsen (Aalesund)

Samuel Sahin-Radlinger (tilbake til Hannover 96, Tyskland etter lån)

Daniel Braaten (kontrakt utgått)

Markus Olsen Pettersen (lån til Nest-Sotra ut sesongen)

Deyver Vega (Vålerenga)

Vidar Ari Jónsson (Sandefjord)

Steffen Lie Skålevik (Sarpsborg 08) Vis mer vg-expand-down

Feil fokus

Ekspertkommentator i Eurosport Bengt Eriksen mener det er blitt et altfor stort fokus på overganger den siste tiden, og savner heller fokus på å utvikle de som allerede er der.

– Både Rosenborg, Brann og Molde har hentet interessante spillere, men jeg tenker ikke «wow» på noen av de egentlig. Alle er blitt så opptatt av å hente fremfor å utvikle, forteller Eriksen og legger til:

– Man vinner ikke eliteserie ved å ha en god stall. Det er laget med den beste elleveren som vinner. Man må selvsagt ha inn spillere, men de skal også passe inn i det laget som allerede er der.

les også Bill Shanklys revolusjon: Slik ble Liverpool konger av Europa

Selv holder han Rosenborg som en knepen favoritt over Molde, og et Brann-lag som han heller ikke utelukker kan blande seg inn i kampen om seriemesterskapet. Han tror stabilitet blir en nøkkel.

– Etter 14 kamper i 2018 var Brann helt fantastiske, men så ble de vinglete utover høsten og tapte mange poeng. Skal de være med å kjempe i toppe i år må de finne tilbake til det trygge, stabile Brann-laget vi så på våren i fjor.

– Supersignering

En signering som både Mathisen og Myhre vil slå gjennom er Petter Strand fra Molde til Brann.

– Det er i mine øyne en super signering. En lokal gutt som vender hjem, og ikke minst en god spiller som kan bekle flere roller. Jeg har litt forventninger til han denne sesongen, sier Myhre.

– Han er perfekt i Lars Arne Nilsens sitt system. Han kan spille i mange posisjoner, har god løpskraft og ikke minst en god fot, sier Mathisen.

Husker du denne Strand-perlen?