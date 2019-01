NOE Å TENKE PÅ: Ole Gunnar Solskjær og assistent Terry Phelan diskuterer, mens United kjemper for å komme tilbake mot Burnley. Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

Nå får vi en Solskjær-test

(Manchester United – Burnley 2-2) «Det er når vi taper en kamp, vi får se hvor gode vi er», meldte Ole Gunnar Solskjær for halvannen uke siden.

Klokt sagt.

Nå ble det ikke tap mot Burnley, men det var ikke langt unna og det føles nok sånn for United-manageren.

Dette var to tapte poeng.

Nå skal vi få en test på hva «nye» United er laget av, Solskjær selv også. Etter åtte strake seire hadde dette nesten begynt å gå litt av seg selv, alt han gjorde ble riktig, alle valgene han tok fungerte. Kanskje, kanskje senket man seg noen prosent i United-leiren, kanskje trodde ingen at det kunne gå galt hjemme mot Burnley.

Da er det ikke så mye som skal til før det gjør nettopp det, og den utrolige seiersrekken på åtte kamper ble brutt når man minst kunne ane det.

«Jeg har sett nok til å vite at de har karakter til å komme tilbake, og jeg vet at jeg har den karakteren», slo Solskjær fast etter de seks første seirene. Han snakket om hva som skjer når det første tapet kommer.



Han må vise frem den karakteren nå. Det er Solskjærs ansvar at spillerne er mentalt klare hver gang, og han må sørge for at en så tam kamp ikke gjentar seg. Da går det fort veldig galt mot uberegnelige Leicester på bortebane også. Deretter venter nedrykkstruede Fulham i London, og Paris Saint-Germain på Old Trafford i 8-delsfinalen i Champions League.

Det er også Solskjærs ansvar hvilke elleve han stiller med, og det er tvilsomt om han gir seg selv toppscore denne gangen, selv om han sier at det var det riktige laget som ble tatt ut. Solskjær vil aldri skjelle ut en av sine offentlig, og hadde delvis gjort det hvis han hadde innrømmet feil laguttak.

Isteden kommer han til å hviske noen tydelige ord i øret til Andreas Pereira. Solskjær gjentar stadig at alle må være klare når de får muligheten. Denne gangen sparte han Ander Herrera, en av de aller beste den siste måneden. Inn kom 23 år gamle Pereira, til sin syvende ligakamp for sesongen, fire av dem har vært på et kvarter eller mindre, den forrige han startet var 19. august.

Han var ikke helt klar.

Et stygt balltap av brasilianeren førte til 0-1-målet. Kanskje kostet det United seieren, og risikoen for å gjøre en slik feil øker selvsagt når en spiller har fått såpass få sjanser tidligere i sesongen. Det visste Solskjær da han bestemte seg. Uttaket var dristig.

Det gjaldt ikke bare Pereira-valget. Mye av rytmen ble også borte ved at løpsstyrken til Herrera og Jesse Lingard ble fjernet, pluss at en småskadet Anthony Martial også manglet til venstre, dit en utilpass Marcus Rashford ble dyttet. Inn kom Pereira og noe mer statiske Juan Mata og Romelu Lukaku.

United skal kunne slå Burnley greit likevel, og alt hadde sett annerledes ut dersom Rashford hadde utnyttet et vakkert samspill med Lukaku tidlig. Men Rashford så ikke ut som mannen som sto med fem mål på seks seriekamper under Solskjær, mer som han som sto med tre mål på 14 kamper under José Mourinho, da han klønete skjøt utenfor med yttersiden av høyrebeinet.

Burnley forsvarte seg høyt, Manchester United lot seg stresse, greide sjelden å skape noe massivt trykk, heller ikke sette inn sine velkjente, lynkjappe kontra-angrep. Det ble for stillestående, det var nesten aldri farlig og Burnley hadde stort sett god kontroll før pause.

Solskjær er åpenbart ute etter å få Rashford til å fungere sammen med Lukaku, dette er den første kampen de startet sammen under nordmannen, og det hadde selvsagt sett genialt dersom de hadde samarbeidet inn 1–0.

Men Rashford trives dårligere ute til venstre, og United har likt seg godt med Rashford i midten. Denne kvelden fikk hverken Rashford eller United til noe særlig.

United øket tempoet betraktelig i begynnelsen av 2. omgang, men isteden smalt det i eget nett. Da Jack Cork stjal ballen fra Pereira, sendte den videre til Ashley Barnes som banket Burnley i ledelsen, var det første gang på 771 minutter at Manchester United lå under med Solskjær som sjef.

Og han hadde jo gledet seg til dette …

«Jeg må si jeg ser frem til at de havner ett mål under og snur kampen, for de har gjort det så mange ganger før», sa Solskjær, også det for halvannen uke siden.

Det gikk vel ikke helt som han hadde tenkt, i hvert fall ikke før Chris Wood fikk nikke Burnley opp i en sensasjonell 2–0-ledelse.

Da hadde mange lag gitt opp, og da kom reaksjonen Solskjær hadde sett frem til å få oppleve. Marcus Rashford holdt på å få straffe, Jesse Lingard fikk straffe, Paul Pogba trippet frem og reduserte og et par minutter på overtid trykket Victor Lindelöf inn utligningen. Det var et vindpust fra Alex Fergusons tid.

Bortsett fra at det da pleide å være et seiersmål.