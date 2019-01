TALENTER: Ajax-kompisene Matthjis de Ligt (19 og t.v.) og Frenkie de Jong (21 og t.h.) etter landskampen mot Frankrike i november. Nå er sistnevnte klar for Barcelona. Førstnevnte er lenket til blant andre Man. City og Man. United. Foto: STRINGER / REUTERS

Guardiola: – Når man kjemper mot Barcelona og Real Madrid, må man regne med å tape

FOTBALL 2019-01-26T10:26:09Z

Ajax-stjerneskuddet Frenkie de Jong (21) skal spille i Barcelona fra og med neste sesong, det til Manchester City og Pep Guardiolas frustrasjon.

Publisert: 26.01.19 11:26

Her er lørdagens oddstips

– Jeg snakket med PSG, ja. Jeg snakket også med Guardiola om en overgang til Manchester City .

Det sier Frenkie de Jong etter å ha blitt klar for Barcelona.

Fikk øynene opp for Guardiolas Barca

Den nederlandske midtbanespillere avslo alle storklubbene som lå langflate etter ham, bortsett fra Barca. Avtalen kan koste katalanerne omkring 840 millioner kroner .

De Jong beskriver overgangen som et tilbud han ikke kunne si nei til, og det er kanskje ikke så rart.

Ikke bare er Barcelona en av verdens største fotballklubber: Ifølge Goal kan 21-åringen fra første sesong tjene 16 mill. euro netto per år, inkludert bonuser. Det gir en ukelønn på i overkant av tre millioner kroner.

Spiller du Lotto lørdag, kan du vinne cirka 14 mill. Lever inn kupongen her!

– Jeg så Barcelona spille som gutt og fikk øynene enda mer opp for dem da Guardiola var manager og ledet dem til suksess. Det gjorde meg til en enda større fan, sier de Jong.

Igjen sitter Guardiola, nå i Manchester City, med skjegget i postkassen.

– Når du er den eneste som ønsker en spiller, er det lett. Men når man kjemper mot Barcelona og Real Madrid, må man regne med å tape. Man må være raskere og mer effektiv, sier Guardiola ifølge The Mirror .

Husker du denne fra Guardiolas tid i Bayern?

VGs tips: City vinner, men ikke med altfor mye

(HKP 0–3) Den spanske Man. City-manageren har imidlertid massevis av kvalitet blant sine spillere. Laget virker å kunne score mål for moro skyld for tiden, selv om det bare ble 1-0 borte mot Burton i ligacupsemifinale nummer to. Men da hadde laget 9-0 å gå på fra det første oppgjøret...

Nå er det duket for FA-cup, og her er det vinn eller forsvinn på første forsøk. Pep Guardiola kommer nok til å sende et betydelig sterkere lag ut på banen enn i returoppgjøret mot Burton, men kan også finne på å hvile noe av sine største stjerner inn mot borteoppgjøret i ligaen kommende midtuke. City kan dessuten fort finne på å skru ned tempoet når seieren er sikret, akkurat slik de gjorde mot Huddersfield forrige ligakamp.

Burnley har på sin side gått fra å være blant Premier Leagues verste formlag til å vinne tre av de fire siste (3-1-0). Vi tror derfor ikke på en reprise fra ligaoppgjøret på Etihad (5-0 til City), men går for en variant der de Burnley ikke taper med mer enn to.

Det får du solide 1,92 i odds på. Lever inn spillet her før 15.55, og ønsker du å se kampen, må du skru på Viasport1.