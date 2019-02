JUBEL-GUTT: Agüero og Sterling markerer den tredje scoringen til City mot Arsenal sist helg. Foto: ANDREW YATES

Shearer kan miste rekorden til Agüero: – Respekt!

FOTBALL 2019-02-06T08:43:10Z

Alan Shearer (48) innser at hans Premier League-rekord med 11 hat trick trolig ryker til Sergio Agüero (30).

Publisert: 06.02.19 09:43

Med sine tre mål mot Arsenal søndag står Manchester City -stjernen med ti hat trick. Han scoret alle målene da City vant 3–1 og holdt avstanden til Liverpool (det kunne se ut som det siste målet var hands, men mange eksperter konkludert til slutt med at ballen ikke traff armen til Agüero, selv om han innrømmet det etter å ha sett tv-reprisen).

Se situasjonen selv:

Når Alan Shearer blir spurt om han er glad for at Agüero er på vei til å slå rekorden hans, svarer spiss-legenden:

– Ja, det er jeg, for det er respekt her. Han kommer til å slå rekorden min, sier Shearer til Premier Leagues hjemmeside.

I alle turneringer står Agüero med 14 hat trick for City. 157 ligamål betyr at han nå er nummer åtte totalt i Premier League-historien. Med litt hell passerer han både Jermain Defoe (162) og Robbie Fowler (163) innen sesongen er slutt.

Fem av Agüeros ti Premier League-hat trick er kommet de to siste sesongene, under Pep Guardiola.

Jackpot i Vikinglotto onsdag: 117 mill.- her kan du spille

– Pep har gjort Agüero til en bedre spiller. Her er bare fenomenal, også en veldig god lagspiller. Jeg er en stor fan, sier Alan Shearer til Premier Leagues hjemmeside. Shearer er også total toppscorer gjennom tidene med 260 mål.

Søndagens tre scoringer kom i Agüeros 227. Premier League-kamp.

Det første hat tricket kom i september 2011 mot Wigan. Da hadde han nettopp kommet fra Atlético Madrid. Det skulle ta mer enn tre år før det neste - mot Tottenham i oktober 2014. Harry Kane står forøvrig med åtte hat trick på «bare» 154 kamper.

Om Sergio Agüero spiller onsdagens kamp mot Everton, er ikke gitt. Det er ikke utenkelig at Pep Guardiola vil hvile ham med tanke på tre kamper på ei uke, tøff Chelsea-kamp søndag - og snart er det også Champions League-start. Men Gabriel Jesus kan erstatte argentineren.

VG-tips: City-seier med to mål eller mer

Premier League (HKP 1-0). Everton sliter med formen foran møtet med Manchester City. Fire av de seks siste seriekampene er endt med tap, senest med 1-3 hjemme mot Wolves i helgen. Lucas Digne og Idrissa Gueye er tilbake her, etter henholdsvis karantene og skade. Men det er neppe nok til å stoppe City (5-0-1-flyt i serien). City vil trolig rullere litt på laget ettersom Chelsea venter til helgen. Men vi satser på at Riyad Mahrez, Gabriel Jesus og Leroy Sané vil levere varene om Pep Guardiola skulle ønske å spare f.eks. Bernardo, Sergio Agüero og Raheem Sterling. Jesus scoret to mål i det omvendte oppgjøret (3-1) i desember. Vi anbefaler et spill med borteseier hvor Everton starter med 1–0.

Merk: denne kampen sendes ikke på norsk tv.

Dette gir odds på 1,85. Du må levere innen kl. 20.40 og kampen sendes altså ikke på norsk TV.

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.