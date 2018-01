MISFORNØYD: Emilie Haavi, her under EM med det norske landslaget i fjor sommer, liker ikke Toppseriens nyvinning. Foto: BERIT ROALD, NTB scanpix

LSK-stjerne ut mot Toppserie-nyhet: – Blir helt feil

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 11.01.18 15:19

Flere Lillestrøm-spillere reagerer på at deres største hjemmekamp for sesongen flyttes til Telenor Arena.

Nytt for Toppserie-sesongen er at Serieforeningen for Kvinnefotball (SKF), Norges Fotballforbund (NFF) og generalpartner Obos arrangerer en «superweekend» i anledning niende serierunde, der alle kampene vil spilles i Telenor Arena.

Det innebærer at regjerende seriemester Lillestrøms hjemmekamp mot fjorårets serietoer Avaldsnes flyttes fra LSK-hallen til arenaen på Fornebu. Det får blant annet Lillestrøm- og landslagsprofil Emilie Haavi til å reagere.

– Det oppleves som urettferdig å miste en av de aller viktigste hjemmekampene i sesongen. Det blir helt feil. Ikke bare sportslig, men også på grunn av masse tapte inntekter vi ville fått for en attraktiv hjemmekamp: Billetter, kiosk og lodd. Vi får ingen kompensasjon for dette, sier Haavi til VG.

– Frustrerende

Hun luftet først sin frustrasjon på Twitter , der hun skriver at «man kan lure på om Toppserien blir tatt på alvor». Flere LSK-profiler, inkludert Guro Reiten og Ingrid Moe Vold, har delt den samme meldingen på sosiale medier.

– Det er frustrerende. Jeg ser ikke for meg at det samme hadde skjedd i herrefotball. Hvis en kamp mellom Rosenborg og Molde hadde blitt flyttet til nøytral bane, tror jeg det hadde blitt ganske mye oppstyr, sier Haavi.

25-åringen, som i sommer returnerte til Norge etter et vanskelig USA-opphold, forteller at hun satt med de andre LSK-spillerne i lunsjen da hun oppdaget nyheten om samlet Toppserie-helg i Telenor Arena.

– Vi følte at vi ikke alltid bare kan sitte og nikke og være enige i alt. Det har vært en tendens til at man ikke tør å si ifra. Men dette var noe som engasjerte såpass at jeg ikke kunne sitte og ikke si noe. Vi ble enige om at vi har lyst til å si hva vi mener, forklarer Haavi.

Jørgensen: – Det kan man virkelig ikke si

SKF-leder Hege Jørgensen forklarer at arrangementet har vært «bredt forankret hos alle klubbene». Hun forstår ikke at Haavi tolker det som at Toppserien ikke blir tatt på alvor.

– Å si at man ikke blir tatt på alvor når det er kommersielle aktører som går inn med mange millioner for å få til et opplagg som skal sette kvinnefotballen på kartet, er helt paradoksalt. Det kan man virkelig ikke si, sier Jørgensen til VG.

Hun mener det er uvesentlig å sammenligne arrangementet med herrefotball.

– Dette ville man ikke gjort på herresiden, for de er på et helt annet sted. Vi prøver å tenke annerledes og nytt. Klubbene har uttrykt at de synes det er kult å prøve ut dette, så får vi se om det lykkes, sier Jørgensen.

– Er det ikke uheldig at Lillestrøm mister sin kanskje viktigste hjemmekamp for sesongen?

– Det spillerne må forstå, er at de tilhører en klubb som har vært med i prosessen hele veien, og at de er en del av en helhet . Når det gjelder inntekter, er det fullt mulig for klubbene å generere inntekter for klubben gjennom arrangementet. Jeg synes LSK skal ta det som en kompliment at vi bygger helgen rundt denne storkampen. Det blir nesten som en cupfinale.