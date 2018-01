Hva gjør du nå, Ronaldo?

kommentar

Publisert: 22.01.18 07:41

FOTBALL 2018-01-22T06:41:21Z

Når Cristiano Ronaldo oppofrende stuper inn sitt andre mål, på stillingen 5–1, er det kanskje et tegn på at mannen mener alvor igjen?

Det kostet ham et kutt, og Ronaldo var seg selv lik der han speilet seg i en mobiltelefon mens han gikk av banen. Da han skjønte at det ville bli noen sting over øyet, ristet han litt oppgitt på hodet.

Han rister nok på hodet av første delen av denne sesongen også, selv etter 7–1 over Deportivo og to etterlengtede scoringer.

Det er nesten ufattelige 19 poeng opp til Barcelona, et lag som liksom var i krise i sommer. Den krisen er forlengst flyttet til Madrid.

Kanskje manglet det litt sult der, etter to strake Champions League-triumfer? Kanskje trodde de at det fortsatt skulle gå litt av seg selv, som i Supercupfinalene mot Barcelona i sommer. Kanskje har ikke Zinedine Zidane trenerevnene som skal til når et lag i motgang skal løftes med kreative grep? Og kanskje nærmer man seg et punkt der Real Madrid er nødt til hente en mye målfarligere spiss enn Karim Benzema, spesielt når Cristiano Ronaldo heller ikke fråtser i scoringer.

Man skal være forsiktig med å antyde at Ronaldo er på vei ned, men resten av denne sesongen fremstår som hans største utfordring siden gjennombruddet i Manchester United for 15 år siden.

Han så ganske pigg ut i går, lenge manglet bare målene, og til slutt kom det to av dem på seks minutter. Det betyr at han er oppe i seks mål på 15 kamper. Skal Ronaldo holde tritt med sine åtte første sesonger i Madrid, må scoringsfarten opp. Fort.

Har han det fortsatt i seg? Kan supermannen fra Portugal løfte seg selv og Real Madrid enda en gang? Han er to og et halvt år eldre enn Messi, fyller 33 år om to uker, en anseelig alder for en angriper. Hvor lenge kan han flyte på sin vanvittige fysikk? Hvor lenge er han de nødvendige tidelene foran? Hvor lenge hopper han de nødvendige centimeterne høyere?

26, 40, 46, 34, 31, 48, 35, 25 er seriefasiten, regnet fra 09/10 og fremover, og at det første og det siste tallet er litt lavere kan sees i sammenheng med at han bare spilte 29 kamper i de to sesongene.

Det er eksepsjonelle tall, og ingen kan forvente at Cristiano Ronaldo skal fortsette på denne måten karrieren ut. Men kanskje kan man forvente at han fremdeles vil være de store kampers mann, som i finalen i klubb-VM i forrige måned: 1–0 over brasilianske Gremio, Ronaldo ble matchvinner fra 25 meter.

I forrige sesong avsluttet han med seks mål på sine fire siste seriekamper, og ti mål på sine fem siste Champions League-kamper, da Real Madrid vant begge turneringene.

Slik blir man kåret til best i verden.

Betydningen til disse gullballene skal man heller ikke vifte bort. Vi vet hvor mye de betyr for ham, han vet hvordan de vinnes, han har mange flere av dem (5) enn seriemesterskap for Real Madrid (2). Champions League har han vunnet fire ganger, tre med Real Madrid.

Cristiano Ronaldo skjønner at det ikke blir noe nytt seriegull. Skal han være en Gullball-kandidat om et snaut år, bør han helst vinne Champions League eller VM.

Ingen vil vel bli sjokkert om han flekser muskler med en stor pokal over hodet i 2018 også.

PS ! I gruppespillet i Champions League var Cristiano Ronaldo til å kjenne igjen: Ni mål på seks kamper.