Spiller hun for PSG, spiller hun for Norge

Publisert: 31.01.18 06:51

Andrine Hegerberg (24) hentes av Paris Saint-Germain, og da er det ikke vanskeligere enn dette: Får hun spille i PSG, må hun spille for Norge.

Noen annen konklusjon er det nesten umulig å trekke, i hvert fall hvis det bare er sportslige grunner til at storesøster Hegerberg har vært ute av landslaget siden lillesøster Hegerberg takket nei til å spille for Norge.

Det har sett litt merkelig ut. Så mange gode norske spillere er det liksom ikke. Andrine Hegerberg har unorske tekniske ferdigheter, og har holdt til i Birmingham i den hardtsatsende engelske toppserien.

Landslagssjef Martin Sjögren har sikkert hatt sine grunner, akkurat som Danmark-sjef Åge Hareide når han velger å utelate Daniel Wass, veldig god for Celta Vigo i Spania. Ikke alt handler om hvor du spiller klubbfotball.

Men mye gjør det, og et norsk kvinnelandslag må ha bruk for en som markerer seg i Paris Saint-Germain. Da befinner hun seg på ypperste europeisk nivå, og en spiller med slike ferdigheter må også få en rolle i et norsk landslag.

Selv om det fortsatt er et veldig langt fra Neymar & Co. til kvinnelaget i PSG, er dette en stor overgang for norsk fotball. Dette er laget som tapte på straffer mot Lyon og Ada Hegerberg i Champions League-finalen i fjor. Tredjeplassen i serien var skuffende, før det hadde det blitt fem strake annenplasser bak suverene Lyon, som har 11 (!) ligagull på rad.

Den første seriefinalen i årets sesong vant også Lyon, 1-0, etter mål av Ada Hegerberg, og når ni serierunder gjenstår er PSG fem poeng bak Lyon. Det neste innbyrdes møtet er i Paris, i nest siste serierunde, 18. mai, kanskje med en søster på hvert lag.

Det gjenstår å se om Andrine Hegerberg klarer å rive til seg en fast plass. Hun startet seks av 12 kamper for Birmingham denne høsten. Kanskje passer hun enda bedre i Frankrike, kanskje er det enda lettere å få utbytte for den fine venstrefoten med enda bedre medspillere rundt seg. Farten har vært sett på som hennes svakhet, så får tiden vise om hun klarer å holde et så høyt tempo som PSGs spill krever.

Gjør hun det, må landslagssjef Martin Sjögren ta kontakt igjen.