Innbytteren sendte United på hodet ut av Champions League: - Så ut som et lag som bare hadde blitt kastet sammen

Publisert: 13.03.18 22:36 Oppdatert: 13.03.18 23:36

(Manchester United - Sevilla 1–2, 1–2 sammenlagt) (VG) Etter 72 målløse minutter ble Wissam Ben Yedder (27) sendt inn på Old Trafford-gresset. To minutter senere sendte han Manchester United ut av Champions League.

Det forløp omtrent slik:

72. spilte minutter: Wassam Ben Yedder slår en high five med Luis Muriel, og løper inn på matta.

74. minutt: Pablo Sarabia finner Ben Yedder med en aldeles strøken gjennombruddspasning, og innbytteren kvitterer med å hamre ballen i nettet bak David De Gea.

80. minutt: Sevilla får corner, den stusses mot bakre stolpe - der har Ben Yedder lurt seg inn. Han får setter ballen på mål - David De Gea får en hånd på ballen, men stjernekeeperen greier ikke å unngå at den passerer streken.

Med ti minutter igjen av kampen sto det altså 2–0 til Sevilla, dermed måtte Manchester United ha tre mål for å nå en kvartfinale i Champions League . En voldsomt tøff oppgave, etter knapt å ha skapt noe som helst gjennom kampen.

Samtidig som publikum begynte å forlate Old Trafford i hopetall, hamret Romelu Lukaku inn redusering, også det på corner. Et lite gnist av håp var igjen tent for vertene, som presset på i sluttminuttene for å få flere nettkjenninger.

Det greide de ikke - da dommeren blåste av kampen kunne Sevilla-spillerne rase ned mot svingen hvor deres egne supportere var samlet, samtidig som manager Vincenzo Montella gikk bananas nede på sidelinjen.

Ikke rart - kvartfinalen er klubbens aller første gjennom historien.

– Det var fantastisk. En stor opplevelse på en stor stadion. Det var meget gledelig, og en lettelse, sier danske Simon Kjær til Viasat.

– Vi hadde en følelse av at vi hadde en god dag, og vi skapte mange sjanser hjemme i Sevilla. Det gjorde at vi trodde mer på det i dag.

Tam forestilling

Manchester United var greit fornøyd med å ha fått med seg et 0–0-resultat hjem fra Sevilla i forrige runde, en kamp hvor David De Gea ble redningsmann med åtte store og viktige redninger.

Både Sevilla og et fullsatt Old Trafford forventet trykk fra José Mourinhos menn, men det kom aldri. De første 45 minuttene forløp uten en eneste virkelig stor sjanse fra noen av lagene.

Sevilla skapte flest sjanser etter hvilen, men stopper Eric Bailly storspilte. Med halvtimen igjen valgte José Mourinho å sende benkede Paul Pogba ut på banen, uten at det utgjorde noen forskjell for United-laget.

– Han virker uinspirert utpå der. Se på det han gjør, det er skremmende. Gutten er i alle fall ikke i form, det er det ingen tvil om. Rett og slett skremmende å se, sier Morten Langli i Viasats studio.

I stedet ble det innbyttet av Ben Yedder som ble kveldens genistrek fra trenerbenken.

Den 27-årige franskmannen var for øvrig nær ved å score hat trick også, da han kom alene med De Gea like før slutt - men han satte avslutningen rett i beina på keeperen.

Det United-laget som til slutt gikk beseiret og skuffet av banen, høster ikke mye ros.

– Det så ut som et lag som bare hadde blitt kastet sammen. Et lag full av forvirringer, mente Rio Ferdinand, tidligere United-stopper og ekspert for BT.

– Ikke defensivt

Manchester United-manager José Mourinho sa etter kampslutt at hans spillere både kunne og burde scoret det første målet i kampen.

– Vi hadde sjanser, noen i første omgang, noen i andre. Normalt sett har vi et lag som scorer på de sjansene. Hadde vi gjort det, hadde det vært lettere for oss å kontrollere kampen, sier han.

På spørsmål om kveldens taktikk ble for defensiv, vartet Mourinho opp med en aldri så liten forsvarstale. Der poengterte han at United hadde spilt med tre angrepsspillere, og at disse hadde fått mye frihet.

– Ikke defensivt i det hele tatt, sier portugiseren.

Overfor Viasat fortalte Ashley Young at skuffelsen inne i garderoben var stor. Mourinho poengterte at United har en ny kamp på trappene kommende helg, og at forberedelsene inn mot den må starte umiddelbart.

– Det er bra at spillerne ikke skjuler at de er skuffet, men vi har ikke tid til drama, sier manageren ifølge BBC.

PS: Sevilla får med seg Roma inn i kvartfinalene etter at de slo ut Sjaktar Donetsk i kveld.