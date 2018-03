FLYTTER TROLIG: Martin Ødegaard er trolig klar for nye utfordringer til høsten. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Ødegaard ser for seg ny klubb til høsten

Publisert: 20.03.18 16:27 Oppdatert: 20.03.18 17:30

SANDVIKA (VG) Martin Ødegaard (19) regner med at han forlater Heerenveen for godt til sommeren. Han ønsker å spille på et høyere nivå.

Den norske 19-åringen har vært i Nederland et drøyt år, og når låneavtalen går ut til sommeren ser han for seg at han har gjort sitt i Heerenveen. Det forteller Ødegaard til VG - selv om han ikke kategorisk kan utelukke et forlenget låneopphold i Heerenveen.

– Jeg skal prøve å få en god avslutning på sesongen, og så skal jeg tilbake til Madrid for å ta en evaluering der. Så får vi se hva som skjer. Det er ikke tatt noen avgjørelse, sier 19-åringen, som skal ha en kontrakt i Real Madrid som varer til sommeren 2021.

– Ser du for deg et utlån til en annen klubb, eller hva tenker du?

– Jeg har egentlig ikke sett for meg så veldig mye, men det kan godt hende at det blir et nytt utlån.

På spørsmål om det er levelig å være et stykk nedpå rangstigen i Real Madrid, svarer han:

– Jeg har sagt lenge nå at det er viktig å spille kamper, og det vil det også være neste år. Så det handler om å finne en arena hvor man kan spille kamper på høyest mulig nivå. Så det er det man må se etter.

– Så du vil spille på et høyere nivå enn Heerenveen da, hvis jeg forstår deg riktig?

– Ja, hvis det er mulig, så er det alltid fint å ta nye steg. Det er det man vil som fotballspillere: Ta nye steg hele tiden.

