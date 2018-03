Rashford satte fyr på Old Trafford med dobbel mot Liverpool

Publisert: 10.03.18 15:24

(Manchester United – Liverpool 2–1) Det aller meste har handlet om Mohamed Salah (25) denne sesongen. Men på Old Trafford stjal Marcus Rashford (20) showet.

David de Gea sendte lange baller opp mot tårnhøye Romelu Lukaku, som brøytet vei og knuste Dejan Lovren i duellene. Det banet vei for Marcus Rashford, som scoret begge målene da Manchester United slo erkerivalen Liverpool på eget gress.

Det var nemlig det som ble seiersoppskriften for de røde djevlene, til Jürgen Klopps store frustrasjon.

– Vi må forsvare disse situasjonene bedre. Du kan alltids tape en hodeduell mot Lukaku, men vi må stenge rommet bak den duellen. De to målene gjorde det vanskelig for oss, og vi måtte jage kampen, og det er vanskelig mot et lag som Manchester United, sier Klopp etter kampen, ifølge BBC .

To nærmest identiske mål

Ved Uniteds første scoring stusset Uniteds toppscorer gjennom Rashford, som rundlurte Trent Alexander-Arnold før han hamret ballen i lengste hjørne.

Scoring nummer to var nesten en ren kopi. Lukaku vant hodeduellen med Lovren før han forsøkte å spille fri Mata. Virgil van Dijk fikk imidlertid avverget faren, men ballen havnet hos Rashford, som skjøt, via Alexander-Arnold, og i mål.

Fakta Marcus Rashford mot storklubbene Mot Arsenal, februar 2015/16 (Premier League-debut) – 2 mål

Mot Manchester City, mars 2015/16 – matchvinner (1 mål)

Mot Chelsea, april 2016/17 – 1 mål

Mot Liverpool, mars 2017/18 – 2 mål

Dette er langt fra første gangen Rashford er med på å avgjøre en toppkamp (se faktaboks).

Og Jose Mourinho var forståelig nok en fornøyd mann, men ville ikke høre noe snakk om Uniteds spillestil.

– Jeg er sliten, og vi har en ny kamp på tirsdag (mot Sevilla). Jeg bryr meg ikke om hva andre sier. Guttene er fornøyde og jeg er fornøyd, sier han, og understreker at United hadde kontroll på oppgjøret:

– Vi hadde alltid kontroll. Liverpool kontrollerte ballen, vi kontrollerte kampen uten ball. Vi fortjente seieren, og hvis folk ikke mener vi fortjener den, bryr jeg meg ikke, sier han.

Festet grep om 2.-plassen

Liverpools Mohamed Salah har vært en åpenbaring denne sesongen med sine 24 Premier League -scoringer, men Ashley Young hadde åpenbart gjort hjemmeleksen sin og holdt egypteren unna på Old Trafford.

Vertene kontrollerte kampen i første omgang, men etter hvilen tok Liverpool mer og mer over, og de skulle etter hvert få lønn for strevet.

For da hverken Salah eller noen av de andre Liverpool-spillerne fant veien til mål, fikk de tilreisende fra Merseyside en hjelpende hånd fra Manchester United.

Jürgen Klopps menn er Premier Leagues mestscorende på bortebane, og fikk et nytt bortemål i protokollen da Eric Bailly var både uheldig og udyktig, da han satte ballen i eget mål, etter et mislykket klareringsforsøk.

Men det ble ikke flere scoring for Liverpool. Manchester United holdt unna, og José Mourinho kunne juble for tre poeng mot erkerivalen.

– Til syvende og sist er det resultatet som teller, og vi tapte, oppsummerer Klopp.

De røde djevlene fester også grepet om 2.-plassen i jakten på Champions League-deltagelse neste sesong. Nå har de en luke på fem poeng ned til Liverpool, mens Tottenham kan gå forbi Klopp & co. dersom de vinner sin kamp mot Bournemouth søndag.