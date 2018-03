KJENT TV-FJES: Jamie Carragher har vært fotballekspert for den engelske TV-kanalen Sky Sports siden han la opp i 2013. Foto: DAVID KLEIN / REUTERS

Liverpool-legende legger seg flat etter at han spyttet mot 14 år gammel jente

Publisert: 12.03.18 07:23 Oppdatert: 12.03.18 08:40

Den tidligere Liverpool-spilleren Jamie Carragher (40) ble lørdag filmet da han spyttet mot en bil med en Manchester United-supporter og hans 14 år gamle datter. Hans arbeidsgiver Sky kaller hendelsen uakseptabel.

Etter at Jamie Carragher lørdag hadde jobbet under derbyet mellom Manchester United og Liverpool som ekspert for den engelske TV-kanalen Sky Sports, ble den tidligere Liverpool-spilleren filmet mens han spyttet mot passasjersetet på en bil, der en voksen mann og en 14 år gammel jente satt.

Videoen, som er publisert av The Mirror , viser at 40-åringen fra sin bil spytter rett mot den andre bilens åpne passasjervindu.

Hendelsen skjedde etter at mannen, en Manchester United -supporter, gjentatte ganger egget opp den tidligere Liverpool-spilleren med Uniteds seier i kampen.

– Det var mer enn «hei, Jamie, det ble 2–1. Det skjedde to-tre ganger. Jeg kjørte først bort, men det fortsatte. Jeg mistet hodet, forklarer Carragher.

Beklaget til familien

Han la søndag ut en unnskyldning på Twitter, i tillegg til at han ringte 14-åringen og hennes far for å beklage oppførselen sin.

– Det er absolutt ikke greit. Jeg har beklaget personlig til hele familien. Jeg ble egget opp tre-fire ganger langs motorveien mens jeg ble filmet, og jeg mistet hodet. Det finnes ingen unnskyldning, skriver han på Twitter.

Ifølge The Mirror har en talsperson for TV-kanalen Sky kalt Carraghers reaksjon uakseptabel og sagt at de vil ta det opp med ham.

Skal i møte med Sky

Avisen skriver at hendelsen vil legge press på kanalen for å bruke 40-åringen for å sette et tydelig eksempel. Mandag skal Carragher og hans arbeidsgiver i møte for å diskutere spyttingen.

The Mirror har snakket med 14-åringens mor, som ikke levner den tidligere Liverpool-spilleren mye ære.

– Jeg var ekstremt sint og skuffet over at han kunne få seg til å gjøre noe slikt, sier hun.

Carragher har vært fotballekspert for Sky Sports siden han la opp i 2013. Siden høsten 2017 har han i tillegg vært ekspert for Viasat under deres Champions League-sendinger.