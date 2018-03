Solskjær om målscorer: - Minner meg om Paul Scholes

Publisert: 18.03.18 19:53 Oppdatert: 18.03.18 20:56

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-18T18:53:33Z

HAUGESUND (VG) (Haugesund - Molde 0–1) Fredrik Aursnes (22) avgjorde en tett og jevn kamp mellom FK Haugesund og Molde da han stanget inn kampens eneste scoring. Nå sammenligner Solskjær han med selveste Paul Scholes

– Fredrik minner meg egentlig litt om Paul Scholes når det kommer til å time de dype løpene sine inn i boks. Der er han ekstremt god, konstaterer Molde-sjefen.

I fjor havnet Fredrik Aursnes på scoringslisten kun én gang, da Molde møtte Odd. Nå har 22-åringen doblet antall scoringer fra 2017, og det etter to serierunder.

Midtbanetalentet fra Hareid satte først ballen i stolpen etter åtte minutter mot FK Haugesund , men bare sekunder senere satt den i mål for Aursnes. FKHs David Akintola rotet bort ballen i egen 16-meter, og Normann fikk svingt et innlegg inn mot Aursnes, som stanget den kontant ned i hjørne.

– Veldig deilig. Jeg har jobbet i vinter med nettopp det å bli mer målfarlig og komme meg inn i boksen der det skjer, smiler Aursnes til VG.

– Mener selv jeg har god timing

Det var scoringen til Aursnes som ble forskjellen på lagene, og sammenligningen han får med Paul Scholes er noe han ikke er direkte uenig i.

– Ja, jeg mener selv at jeg har god timing når jeg kommer inn i boks. Det er deilig å komme oftere inn i boks enn hva jeg gjorde tidligere, forteller han.

Solskjær forteller at det ikke er tilfeldig at Aursnes kommer til flere målsjanser i år, og trekker særlig fram at midtbanespilleren har blitt plassert i det Solskjær definerer som drømmerollen til Aursnes.

– Han har fått drømmerollen i år og løper enormt mye. Jeg tror han er oppe i 14 kilometer hver eneste kamp, så det er en duracellmotor vi har på midtbanen her nå, forteller han.

Vil opp mot tosifret

Med et målsnitt på ett mål per kamp etter de to første serierundene, er Fredrik Aursnes optimist på hva som venter senere i 2018. 22-åringen forventer at Molde skal kjempe helt i toppen, og at han selv skal levere flere scoringer for de blåkledde fra Molde.

– Vi skal kjempe i toppen i år og fortsette den gode trenden vi nå er inne i. For min egen del så ser det jo bra ut med snittet så langt, flirer Aursnes og legger til:

– Jeg forventer selvsagt ikke at jeg holder snittet, men at jeg skal komme opp mot et tosifret antall mål, så skal jeg vel si meg fornøyd, sier han.

Kjempet godt

Nærmest for FK Haugesund var Frederik Gytkjær da han fyrte løs fra 18 meters hold. Skuddet hadde fin retning mot det lengste hjørnet, men Molde-keeper Andreas Linde strakk seg langt og fikk avverget en utligning. FKH-trener Eirik Horneland var forberedt på en tøff kamp, men sitter igjen med en tung følelse etter tapet.

– Molde kommer bedre ut enn oss etter startblokkene, og får scoringen på det. Derfra og ut er vi fullt på høyde med Molde, men får dessverre ikke scoringen vi jakter, forteller Horneland til VG-

Søndagens resultat gjør at Molde blir værende på toppen av tabellen med full pott etter de to første serierundene. Fasit for haugalendingene etter to kamper er én seier og ett tap.