SJEF: Pep Guardiola blir Erling Braut Haalands nye manager i Manchester City.

The Athletic: Guardiola måtte overtales til Haaland-kjøp

DORTMUND (VG) Fotballnettstedet The Athletic hevder at Pep Guardiola foretrakk en annen spiss enn Erling Braut Haaland (21). Samtidig advarer en tysk fotballegende om nordmannens skadehistorikk.

Ifølge vanligvis velinformerte The Athletic måtte Pep Guardiola overtales til å signere Erling Braut Haaland. Det er ikke det at manageren ikke liker den norske landslagsspissen, men ifølge nettstedet foretrakk han en signering av Tottenhams Harry Kane. Guardiola skal ha ment at engelskmannen passet bedre inn i hans lag og spillestil, og det er en dårlig skjult hemmelighet at Manchester City forsøkte å kjøpe 28-åringen forrige sommer.

The Athletic skriver at sportsdirektør Txiki Begiristain overbeviste Guardiola om at Haaland var mannen. Spanske Begiristain skal også ha vært sentral i å overbevise 21-åringen om at Premier League, og ikke La Liga, var det riktige valget for hans neste stoppested.

— Han vil tilpasse seg raskt til vår spillestil. Han er en god signering for fremtiden, forhåpentligvis i mange år fremover, sa Guardiola om Haaland etter 5-1-seieren over Wolverhampton onsdag.

ESPN har også skrevet om hva skjedde bak kulissene i Haaland-overgangen. Den amerikanske kanalen hevder også at City opprinnelig foretrakk Kane, men at Tottenhams skyhøye priskrav skal ha skremt dem bort. Nå skal klubben mene at de har fått en spiller verdt nærmere to milliarder på det åpne markedet, til en brøkdel av prisen.

The Athletic skriver videre, uten å avsløre sine kilder, at det utbetales 40 millioner euro i agenthonnorar rundt overgangen. De pengene fordeles mellom pappa Alfie Haaland og nå avdøde Mino Raiolas kontor, hevdes det.

Overfor tyske Bild advarer tidligere City- og Liverpool-spiller, Dietmar Hamann, mot Haaland-signeringen. 48-åringen mener den norske landslagsspissen har en annen profil av hva Guardiola egentlig ønsker seg.

– Guardiola foretrekker spillende spisser, og bruker ofte Phil Foden og Raheem Sterling på topp. Haaland passer egentlig ikke inn. Helt til siste slutt trodde jeg at han skulle ende opp et annet sted, sier Hamann til avisen.

– Jeg er overrasket, legger han til.

Overfor talkSPORT er Hamann mer positiv. Tyskeren beskriver Haaland som en «fantastisk spiller», og understreker at hele Premier League vil få et løft av overgangen.

Men Hamann går også inn i en rekke av eksperter som har advart mot nordmannens skadehistorikk.

– Han har hatt mange muskelskader de siste 12 månedene, så de må være forsiktige, mener han.

Ifølge statistikktjenesten Sofascore har Haaland gått glipp av omtrent én fjerdedel av kampene på grunn av skader siden han ankom Dortmund i 2020.

– Han mistet en stor prosentandel av kampene til Dortmund. Det gjorde det vanskelig for klubben, at deres beste spiss ikke kunne spille så ofte, har sportssjef i lokalavisen Ruhr Nachrichten, Sascha Klaverkamp, uttalt til VG.

