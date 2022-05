VIL TILBAKE: Ole Gunnar Solskjær er ikke ferdig som manager.

Opplysninger til VG: Solskjær avslo jobbtilbud

Ole Gunnar Solskjær skal ha takket nei til forespørsler fra ulike klubber de siste fem månedene, men den tidligere Manchester United-manageren kan snart være tilbake i arbeid.

Av Joachim Baardsen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det får VG opplyst fra informert hold.

Interessen skal komme fra flere ulike klubber, deriblant Premier League. Solskjær skal ha fått tilbud som kunne gjort at han var tilbake i jobb allerede. VG kjenner ikke navnene på de aktuelle klubbene, men kilder opplyser at nordmannen gjorde det klart at det ikke var aktuelt på det daværende tidspunktet.

Etter det VG kjenner til skal Solskjær ha ytret at han er åpen for å returnere til manageryrket i sommer.

Det har foreløpig ikke lykkes VG å få en kommentar til saken fra Solskjær eller hans agent, Jim Solbakken.

De siste ukene har Solskjær blitt knyttet til stillingen som Burnley-manager i engelske medier. Premier League-klubben holder til rundt 50 minutter fra nordmannens hjem i Manchester. Flere oddsselskap har også hatt Solskjær på lister over de mest aktuelle arvtagerne til nylig sparkede Sean Dyche.

Etter å ha måttet gå fra drømmejobben som Manchester United-manager 21. november i fjor, har Solskjær brukt den siste tiden sammen med familien. Han har flere ganger vært observert på kampene til datteren Karna, som debuterte for Manchester Uniteds kvinnelag 30. januar.

I februar var Solskjær på plass på League One-oppgjøret mellom Doncaster og Ipswich. Sistnevnte lag er ledet av nordmannens tidligere assistent, Kieran McKenna (35).

Solskjær så kampen med Michael Carrick (40), en av hans andre medhjelpere i United. Carrick ga seg etter bare tre matcher som midlertidig manager for rødtrøyene etter at Solskjær hadde fått sparken, og han uttalte i ettertid at det blant annet var av lojalitetshensyn til kollegaen og kompisen.

DUO: Michael Carrick var en av Solskjærs assistenter i Manchester United. Nå er et av spørsmålene om de to vil jobbe sammen også i tiden som kommer.

Nå kan de to få muligheten til å jobbe sammen igjen foran den kommende sesongen hvis de ønsker å fortsette samarbeidet.

– Jeg har jobbet med Ole i tre år, og jeg har kjent ham veldig mye lenger enn det. Jeg vet hvilken person han er, hvilke verdier han har, hans levemåte og hvordan han behandler folk. Det var tøft å se ham miste jobben, uttalte Carrick etter Solskjærs exit 21. november.

I løpet av sine tre år som Manchester United-manager ledet Solskjær laget i 168 kamper. 92 av dem endte med seier, 35 med uavgjort og 41 ble tapt. I Premier League-sammenheng er Solskjær den eneste manageren som har klart å sikre klubben to topp fire-plasseringer på rad etter Sir Alex Ferguson-æraen ble avsluttet i 2013.