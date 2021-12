AKTUELLE: Markus Nakkim, Lars Olden Larsen og Robert Taylor trekkes frem som de tre heteste salgsobjektene.

Mjøndalen bekrefter interesse rundt spillere – disse kan bli solgt ved nedrykk

Disse tre er de heteste overgangsobjektene fra de tre nedrykkstruede klubbene, mener fotballekspert Joacim Jonsson. Spesielt Mjøndalen er forberedt på å selge.

– Vi har en del spillere som det har vært interesse rundt nå i høst. Det kan fort bli salg på én eller to spillere, sier Jan Remi Dalen, som er assistenttrener og sjef for spillerlogistikk i Mjøndalen.

Han understreker at Mjøndalen ikke har gitt opp håpet om å beholde plassen, selv om de både er nødt til å slå Bodø/Glimt og samtidig få hjelp i to andre kamper.

Spesielt Markus Nakkim (25) og Lars Olden Larsen (23), som har henholdsvis seks og tolv måneder igjen av kontraktene sine, er aktuelle for å bli værende i Eliteserien eller forsvinne til andre ligaer dersom Mjøndalen går ned.

– Det sier seg egentlig selv. Det er jo to av spillerne som har vært veldig gode i år. Det er ingen hemmelighet at det er interesse rundt de to, sier Dalen.

VG er kjent med at det har vært konkret interesse fra Sverige på Markus Nakkim.

– Det har vært interesse fra Allsvenskan, men også andre land, sier Dalen.

– Det er interesse fra flere land, noe som er naturlig med tanke på den sterke sesongen han har hatt, sier Nakkim agent, David Driscoll.

Også agenten til Lars Olden Larsen, Mikail Adampour, bekrefter at det har vært interesse fra både Eliteserien og klubber i utlandet.

Jan Remi Dalen sier at Mjøndalen har 22 spillere på kontrakt neste år og mener dermed at de «står godt rustet». Han poengterer også at de er en liten klubb som «står godt på egne bein» rent økonomisk.

Fotballekspert Joacim Jonsson synes det er naturlig at kantspilleren Nakkim og Olden Larsen er de fremste salgsobjektene.

– Det er spillere som klubber i Eliteserien kan ha bruk for, sier Jonsson, og nevner blant andre Haugesund, Sarpsborg 08, Aalesund og Tromsø som mulige destinasjoner.

Også i Brann er fokuset for fullt på å holde seg i Eliteserien, men et nedrykk vil heller ikke få altfor store konsekvenser for spillerstallen, ifølge sportssjef Jimmi Jacobsen.

– Det er en spillergruppe og et fundament vi vil bygge videre på eller går ned. Vi ønsker å bygge videre på det uansett utfall og stå sterkt, sier han.

Jonsson tror at kantspilleren Robert Taylor kommer til å forlate klubben ved et eventuelt nedrykk.

– Jeg tipper han går til Bodø/Glimt. Han er en typisk spiller som passer inn der, mener svensken.

– Det er selvfølgelig interesse for noen av spillere også, men vi står ikke i en situasjon hvor vi må selge spillere, sier Jacobsen, som ikke vil gå inn på hvem som kan forlate klubben.

Jonsson mener likevel at det ikke nødvendigvis er en god taktikk for lag å hente spillere fra nedrykkslag.

– Det pleier å bli hysteri rundt at lag må «hente de og hente de», men det er en grunn til at de lagene går ned. Så er det selvsagt noen enkeltspillere som er gode nok.

For Stabæks del har storsalget av talentet Antonio Nusa gjort at klubben har romslig økonomi.

I utgangspunktet var salget av Emil Bohinen det som var med i 2021-budsjettet, og dermed er Stabæk «ett skritt foran».

– Det skaper jo en viss trygghet økonomisk. Vi har jo tenkt å holde oss i Eliteserien, så det blir samme der. Det popper opp unge spillere hos oss hele tiden, så det er ikke noe vi gidder å tenke på nå, sier Torgeir Bjarmann – og legger til:

– Vi har en økonomisk ryggrad for å møte 2022 på en fin måte. Nå har vi ett fokus: Det er å klare oss.