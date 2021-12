Lewandowski avgjorde superduellen – Haaland har seks tap av seks mulige mot Bayern

(Borussia Dortmund – Bayern München 2–3) Fortsatt har Erling Braut Haaland (21) bare opplevd å tape mot Bayern München, og selv ikke nordmannens følsomme skruballscoring fra hans nest beste fot hjalp i Bundesligas toppoppgjør.

Av Øyvind Herrebrøden

Tabellener Bayern München var nemlig best i «Der Klassiker» – Dortmund-stopper Mats Hummels var verst. Veteranen på snart 33 år hadde hverken hellet, evnene eller dommeren med seg i en toppkamp på høyoktan på Signal Iduna Park.

Det var også Erling Braut Haalands første fotballkamp fra start siden 19. oktober (Ajax i Champions League). For de gulsorte kunne den ikke startet bedre. Jude Bellingham oppdaget løpet til Julian Brandt og chippet tyskeren gjennom. Brandt driblet seg enkelt forbi Alonso Davies og dunket inn ledelse bak en sjanseløs Manuel Neuer.

Kort tid senere begynte Hummels å dele ut adventsgaver til gamleklubben. Først feide han – som bakerste mann – et oppspillsforsøk rett i Thomas Müller. Sistnevnte vant neste duell og headet ned til Robert Lewandowski, som kom bakfra i toppfart og kunne plassere inn utligningen.

Rett før pause rotet hjemmelaget det til igjen. Raphael Guerreiro skulle klarere denne gangen, men måkte ballen rett i stakkars Hummels. Det fungerte som opplegg for smash for Kingsley Coman, og selv om to Dortmund-forsvarere, keeper Gregor Kobel og Guerreiro sto mellom avslutningen og målet, suste 2–1-ledelsen i nettet via frisyren til Guerreiro.

Bayern hadde skapt en rekke sjanser i 1. omgang og ledet sånn sett fortjent. Men Haaland kunne også scoret da han fikk løpeballen han hadde ligget på offsidegrensen og ventet på. Fra litt skrått hold rett innenfor 16-meteren, litt presset av Bayerns stoppersværing Dayot Upamecano, banket nordmannen ballen centimeter utenfor lengste stolpe.

Også i 2. omgang fikk Dortmund starten de ønsket seg. Denne gangen var det Bayern-forsvaret og Upamecano som bød feil mann muligheten: Erling Braut Haaland fikk ballen fra Bellingham, som den snappet opp fra Bayern-spilleren, og i helt stillestående skuddposisjon skrudde Haaland inn 2–2 med høyrefoten via stolpen.

Dortmund gjorde bytter som tydet på at kun seier var det som talte for trener Marco Rose. Men så kom knyttnevene i kø: Marco Reus kunne fått straffe da han veggspilte seg gjennom med Haaland, men en kjapp kommunikasjon mellom dommer Felix Zwayer og VAR-rommet endte på nei. Så smalt målscorer Julian Brandt hardt i bakken etter en luftduell, og etter et par usikre minutter der det føltes som en virkelig stygg smell, var Dortmund-offensiven ved bevissthet da han ble tatt av banen med båre.

Og så skulle Hummels fullbyrde sitt hattrick i forsvarsfeil: tyskeren strakk ut hånden da han skulle heade unna en Bayern-corner. Nådeløst ble handsen omgjort til straffespark via dommerens VAR-skjerm, og dermed fikk Robert Lewandowski matchvinnerstatusen.

Polakken ventet ut keeper Kobel med stopp og hopp i tilløpet og satte 3–2. Mens duellen som bærer tyskerbegrepet «Haalandowski» endte dermed 2–1 til Bayerns superspiss. Haaland ble byttet ut etter 82 minutter og tok plass på den trenerløse Dortmund-benken. En lynforbannet Rose ble sendt på tribunen med to gule kort.

Heller ikke sin sjette kamp mot Bayern München ble det seier for Haaland i Dortmund-drakt. Nordmannen har vært med på å tape alle de seks gangene han har stått overfor den europeiske giganten.