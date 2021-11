BEKLAGET TIL FANSEN: Ole Gunnar Solskjær etter bortetapet mot Watford.

The Times: Manchester United forhandler med Solskjær om sluttpakke

(Watford – Manchester United 4–1) Styret i Manchester United har bestemt seg for å avslutte kontrakten med Ole Gunnar Solskjær (48), melder engelske The Times. Klubben skal nå forhandle med Solskjær om en sluttpakke, melder avisen.

Det skjer etter at flere engelske medier meldte at det var et ekstraordinært styremøte i klubben etter det ydmykende tapet mot Watford lørdag.

Ifølge The Times har Manchester United-direktør Richard Arnold fått ansvaret for å forhandle sluttpakken med Solskjær. Det antas at det vil koste 7,5 millioner pund å lande en sluttpakke med Solskjær. Det utgjør drøyt 89 millioner kroner.

Det er The Times-journalist Duncan Castles som melder dette – samme journalist som først meldte om det ekstraordinære styremøtet.

Også Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst skriver på Twitter at Solskjær vil få fyken i storklubben.

beIN Sports, som også forvalter Premier League-rettighetene i en rekke land, melder at Solskjær fortsatt har jobben, men at tidligere Real Madrid-trener Zinedine Zidane er ønsket som nordmannens erstatter.

– Jeg jobber for og med klubben. Jeg har vært her i 18 år og har en god kommunikasjon. Hvis klubbledelsen vurderer å gjøre noe, så er det en samtale mellom oss og ikke mellom dere og meg, sa Solskjær til pressen tidligere lørdag, ifølge BBC.

Reaksjonene renner inn etter at Manchester United tapte for femte gang på de syv siste Premier League-kampene. Etter 12 kamper er avstanden opp til ligaleder Chelsea 12 poeng.

ELENDIG FORM: Ole Gunnar Solskjær og noen av spillerne ble værende ute på gresset etter det femte tapet på syv ligakamper.

Da dommeren blåste av etter 1–4-tapet mot Watford gikk Solskjær ute på gresset sammen med flere av spillerne. Da fansen uttrykte raseri mot Solskjær gestikulerte midtbanestjernen Bruno Fernandes tydelig at spillerne må ta mye av ansvaret for krisen klubben er inne i.

– Jeg føler for fansen, og jeg føler det samme som dem. Vi er flaue over å tape på den måten. Vi er i dårlig form og i en vanskelig situasjon, men det er en del av fotballen, sa Solskjær som hadde vinket beklagende til fansen.

– Det var et «sorry» for prestasjonen, sa Solskjær om seansen ute på gresset.

Han signerte i sommer en ny treårskontrakt, og har angivelig over to millioner kroner i ukelønn. Dersom Manchester United-ledelsen velger å kvitte seg med 48-åringen får han trolig en solid økonomisk kompensasjon.