KRITISERT: Bodø/Glimt og trener Kjetil Knutsen har måttet tåle mye kritikk den siste tiden. Trenerkollega Lars Bohinen tar dem i forsvar.

Tar Bodø/Glimt i forsvar: − Kritikken er overdrevet

Mens det på den ene siden foregår en kamp om å kritisere Bodø/Glimt hardest, får den regjerende seriemesteren på den annen side støtte fra flere hold.

– Jeg synes kritikken er overdrevet. Glimt har vært det beste laget lenge. Da er det dessverre den menneskelige mekanismen sånn at hvis man finner noe å pirke i, så gjør man det. Folk er litt misunnelige og vil ha dem ned på bakken, sier Lars Bohinen til VG.

Den tidligere landslagsspilleren, med fartstid som trener i blant annet Sarpsborg 08 og Aalesund, ber de kritiske røstene om å roe seg ned. I vår har han tidvis fulgt Eliteserien som ekspert for Discovery.

– De har gjort noen feil, det er det ingen tvil om, men kritikken blir for mye. De har ikke gjort noe feil med vilje. Så fort det skjer noe som ikke er i tråd med det alle forventer, kommer kritikken. Det tror jeg de har lært seg å leve med, sier Bohinen.

Info Kort forklart: Dette har Bodø/Glimt fått kritikk for de siste månedene Da Glimt i mars fikk innvilget en søknad om å flytte cupkampen mot Aalesund, kunne ikke sunnmøringene stille lag. Dermed gikk Glimt videre på walkover. Det førte til kraftige reaksjoner, men det var først og fremst mot Norges Fotballforbund (NFF).

Etter Glimts 2–1-seier mot Roma i Conference League havnet Kjetil Knutsen i håndgemeng med Romas keepertrener Nuno Santos i spillertunnelen. Dette førte til at Glimt-treneren måtte se returoppgjøret på tribunen. Forrige uke ble både Knutsen og Santos tiltalt for alvorlig overfall av UEFA. Knutsen kan nå bli utestengt i flere kamper.

Dagen etter returoppgjøret i Roma uttalte Knutsen i et intervju med NRK at «Det jeg har vært med på er et overgrep». Glimt-treneren fikk kritikk for ordbruken, noe han også senere tok selvkritikk for.

Forrige uke ble det kjent at Glimt-trener Knutsen ikke lenger vil gjøre én til én-intervjuer etter kampene i Eliteserien, da han opplever at det tar for lang tid. I stedet har de innført en fellesseanse etter kamper.

Glimt satt opp piggtrådgjerder rundt borteseksjonen på Aspmyra i forbindelse med Europa-kampene. Det vakte stor oppmerksomhet da disse ikke var fjernet før oppgjøret mellom Glimt og Vålerenga 18. april. Gjerdene ble fjernet før neste kamp, Glimt beklaget at det ikke ble gjort før.

Glimt-kaptein Ulrik Saltnes risikerer flere kampers utestengelse etter at han satte kneet sitt i ryggen på en liggende Kevin Kabran i bortekampen mot Viking. Glimt-trener Knutsen uttalte til Discovery at «han ler seg i hjel» hvis det skjer. Vis mer

Bodø/Glimt har fått kritikk for en rekke forhold i løpet av de siste månedene (se faktaboks). Sist for bråket rundt Ulrik Saltnes, som i verste fall kan miste cupfinalen mot Molde denne helgen.

Christian Gauseth, som er fotballekspert for VG og Discovery, har kritisert Glimt gjentatte ganger den siste tiden. Søndag leverte den tidligere Mjøndalen-kapteinen en ny tirade i Discovery-programmet Fotballrunden.

– Ser man bort ifra spillet, har Glimt «driti» seg ut mange ganger denne sesongen her. Dette var et nytt eksempel, sier Gauseth i tiraden.

Bohinen bruker «piggtråd-saken» som et eksempel på en sak som han mener har fått mer oppmerksomhet enn hva den fortjener.

– De prøver å drive fotballklubb etter beste evne, men så treffer de ikke på alt. Sånn er det bare. Jeg opplever dem som relativt jordnære. De har sett hvordan ting funker i Europa og gjort seg noen erfaringer, så må de samle de erfaringene og sette dem inn i en norsk kontekst. Det er ikke bestandig at det går like raskt.

BER KRITIKERNE ROE SEG: Lars Bohinen.

– Glemmer vi at de fortsatt er en ganske fersk storklubb?

– Glimt var i OBOS-ligaen i 2017. Det har gått fryktelig raskt, så da er det lett at de tråkker litt skeivt innimellom. Da skal vi være litt forsiktige med å kritisere. Jeg opplever ikke noe vond vilje, hovmod eller overlegenhet, sier Bohinen.

Tidligere Bodø/Glimt-spiller Trond Olsen følger fortsatt nøye med på gamleklubben i sin rolle som ekspert for Avisa Nordland. Olsen mener også at noen saker er blitt blåst opp.

– Så har de kanskje i andre saker skapt for mye blest om seg selv. Da tenker jeg spesielt på Roma-saken. Der burde de kanskje bare ha holdt litt kjeft og latt ting passere. Det som skjedde var ikke bra, men vi får jo aldri et godt svar på hva som egentlig skjedde, sier Olsen til VG.

Olsen og Bohinen påpeker begge at den massive oppmerksomheten vil være ny for mange i Glimt, både for ledere og spillere.

– At man har noen feilskjær og tråkker feil, er menneskelig og noe man må regne med. Men så handler det om å se seg selv i speilet og innrømme sine feil. Man kan si «sorry, jeg tok feil», sier Olsen.

– Jeg håper at de klarer å ta litt lærdom av det og gjøre noen små endringer, sier Trond Olsen om kritikken av Glimt.

– Mener du Glimt nå har et større ansvar med tanke på oppførsel og kommunikasjon, nå som de er best i Norge?

– Ja, som spiller er du jo et forbilde for mange lokalt og nasjonalt. Jo større du blir og mer suksess du får, jo mer fokus blir rettet mot deg. Da har du et visst ansvar om å stå frem som et godt forbilde, sier Olsen.

Omdømmeekspert Trond Blindheim tror de negative oppslagene har lite å si i det store og hele for renommeet til Glimt.

Trond Blindheim er dosent ved Institutt for markedsføring på Høyskolen Kristiania.

– Det glemmes med en gang. Det går fort over. Det er klart at journalister som blir fornærmet og ikke får svar på spørsmålene sine, de kan være langsure, men ikke fotballpublikumet. De bare flirer av det, sier Blindheim til VG.

Per nå mener han Glimt er den klubben med best omdømme i Norge.

– Det tror jeg de har, helt klart. Det har vært noen feilskjær, men sånt forekommer i fotballen. De har kanskje ikke så medietrente spillere og ledelse, slik storlag fra de store byene har, når de blir konfrontert med saker og ting, sier Blindheim.